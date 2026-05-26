Tại buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã thông tin chi tiết về vụ án. Theo Thượng tá Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi phạm sinh năm 1999 và sinh năm 2003, cùng quốc tịch Samoa để điều tra về hành vi giết người.

Đồng thời, cơ quan công an cũng tạm giữ Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, tài xế xe dịch vụ) cùng 7 đối tượng người Việt Nam khác để làm rõ hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho các hung thủ lẩn trốn.

Trước đó, vào lúc 22h10 ngày 21/5, Công an TPHCM tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngay trước nhà hàng hải sản ở số 70 Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM. Hai nghi phạm dùng vũ khí quân dụng nổ súng trực diện vào các nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nghi phạm nổ súng giết người tại TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp

Hậu quả vụ nổ súng khiến một nạn nhân sinh năm 2001, quốc tịch Australia trúng 2 phát đạn, tử vong tại chỗ. Nạn nhân đi cùng sinh năm 1999, quốc tịch Australia cũng bị trúng 1 phát đạn, bị thương nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cuộc truy xét nghẹt thở hướng về biên giới

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án mang yếu tố nước ngoài, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Bến Thành phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an điều tra phá án.

Lực lượng phá án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, kết hợp ứng dụng công nghệ bản đồ số hiện đại tại Trung tâm Thông tin chỉ huy để dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các đối tượng. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, danh tính 2 sát thủ ngoại quốc đã được làm rõ, trong đó một nghi phạm là kẻ trực tiếp cầm súng bóp cò, nghi phạm còn lại đóng vai trò đồng phạm giúp sức.

Ảnh: Công an cung cấp

Do các đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, manh động và sở hữu vũ khí quân dụng, có khả năng chống trả điên cuồng khi bị phát hiện, các mũi trinh sát đã phải triển khai phương án vây bắt hết sức cẩn trọng và chặt chẽ.

Ảnh: Công an cung cấp

Chưa đầy 72 giờ đồng hồ sau khi tiếng súng vang lên, lực lượng phối hợp đã chặn đứng và tóm gọn khi nghi phạm đang tìm cách ẩn nấp tại khu vực giáp biên giới Việt Nam – Campuchia. Các đối tượng đã được di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đảm bảo tuyệt đối an toàn.