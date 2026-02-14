Ngày 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đào Thanh Tùng (23 tuổi, trú tại phường Long Hương, TPHCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đào Thanh Tùng bị bắt giữ. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 1/2, cháu T. (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học về nhà.

Khi đang di chuyển, Tùng chạy xe máy áp sát, chủ động bắt chuyện với cháu T. nhờ chỉ đường. Sau đó đối tượng liên tục chạy xe kè theo nữ sinh này suốt một đoạn đường dài.

Khi đến khu vực cầu vượt đường Vành đai 3 TPHCM (thuộc xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), lợi dụng trời tối và vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế cháu T. để thực hiện hành vi đồi bại...

Sau khi nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét đối tượng. Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 12/2, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Đào Thanh Tùng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.