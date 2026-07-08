Ngày 8/7, Công an xã Châu Pha cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô tải, khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h25 tối 7/7, anh Nguyễn Huỳnh Đ. (19 tuổi, trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy biển số 72F2-02xx lưu thông trên đường Phú Mỹ - Châu Pha, theo hướng Châu Pha đi Phú Mỹ.

Khi đến đối diện trụ điện 475CD-101-107 đoạn qua ấp Tóc Tiên 1, xã Châu Pha (TPHCM), xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải biển số 50E-085.xx do tài xế Phan Minh Tú (41 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh Đ. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Q.H

Nhận được tin báo, Công an xã Châu Pha phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.