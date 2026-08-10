Theo tài liệu công bố của Viện Dinh dưỡng, một bát cháo sườn chứa khoảng 199,7 kcal trong khi cháo đỗ xanh lại lên tới 274,3 kcal. Thưa bác sĩ, vì sao món ăn có thịt như cháo sườn lại sở hữu năng lượng thấp hơn cháo đỗ xanh? Nguyễn Hải Minh (Cầu Giấy, Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng tư vấn:

Theo cuốn Giá trị dinh dưỡng một số món ăn đường phố và món ăn nhanh do Viện Dinh dưỡng phát hành, một bát cháo đỗ xanh 300g cung cấp khoảng 274,3 kcal trong khi một bát cháo sườn 250g chứa khoảng 199,7 kcal.

Sự khác biệt này khiến nhiều người bất ngờ bởi tâm lý chung cho rằng món chứa thịt sẽ dồi dào năng lượng hơn. Tuy nhiên, tổng calo của món ăn phụ thuộc chủ yếu vào thành phần nguyên liệu cùng tỷ lệ các chất sinh năng lượng chứ không đơn thuần xuất phát từ việc có thịt hay không.

Đối với cháo đỗ xanh, ngoài thành phần gạo, món ăn này còn chứa lượng lớn đỗ xanh và khoảng 20g đường. Đỗ xanh là thực phẩm giàu tinh bột phức hợp lẫn protein thực vật. Khi kết hợp cùng gạo và đường, tổng lượng carbohydrate tăng lên đáng kể, đẩy năng lượng của toàn bộ món ăn lên cao. Cụ thể, một bát cháo đỗ xanh cung cấp tới 63,9g chất bột đường, 3,6g chất đạm và 0,5g chất béo.

Cháo đỗ xanh nhiều calo hơn cháo sườn? Ảnh: AI

Ngược lại, cháo sườn thường được nấu loãng hơn với nhiều nước để tạo độ sánh. Phần sườn chủ yếu cung cấp đạm động vật và một lượng chất béo nhất định nhưng tỷ lệ thịt thực tế trong mỗi bát cháo lại không quá nhiều. Bát cháo sườn tiêu chuẩn chứa 26,7g chất bột đường, 7,8g chất đạm và 6,9g chất béo. Do hàm lượng bột đường thấp hơn đáng kể, tổng năng lượng của cháo sườn vì thế thấp hơn cháo đỗ xanh.

Các con số trên được tính dựa theo công thức chế biến chuẩn của Viện Dinh dưỡng. Trong thực tế, cháo đỗ xanh không phải lúc nào cũng giàu năng lượng hơn cháo sườn. Mỗi quán ăn hay người chế biến lại sử dụng tỷ lệ gạo, đỗ, thịt, sườn hoặc dầu mỡ rất khác nhau. Một bát cháo sườn nếu ăn kèm quẩy, ruốc, thịt băm hay hành phi sẽ tăng năng lượng vượt trội. Ngược lại, cháo đỗ xanh nấu loãng và bớt đường lại chứa lượng calo khiêm tốn hơn.

Bên cạnh năng lượng, hai món ăn còn sở hữu giá trị dinh dưỡng riêng biệt. Cháo đỗ xanh nổi bật về chất xơ, vitamin nhóm B, kali, magie và đạm thực vật. Cháo sườn lại có ưu thế về đạm động vật, sắt, kẽm cùng các acid amin thiết yếu. Việc lựa chọn món ăn không nên chỉ dựa vào lượng calo đơn thuần mà cần cân nhắc theo nhu cầu dinh dưỡng của từng cá nhân.