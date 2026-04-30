Tôi thường ăn xoài cả vỏ vì nghe nói tốt cho sức khỏe. Vậy vỏ xoài có thực sự có tác dụng chữa bệnh như dân gian truyền miệng không? (Hà Thu Hằng - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 3 tư vấn:

Không chỉ phần thịt quả, vỏ xoài cũng được xem là một vị thuốc trong y học dân gian với nhiều công dụng đáng chú ý. Theo các tài liệu Đông y, vỏ xoài chín hỗ trợ cầm máu, đặc biệt trong các trường hợp như chảy máu tử cung, ho ra máu hoặc xuất huyết đường ruột. Người ta thường dùng khoảng 10g cao pha với 120ml nước, uống từng thìa nhỏ cách nhau 1-2 giờ theo hướng dẫn của thầy thuốc.

Ngoài ra, vỏ xoài còn được ứng dụng trong nhiều bài thuốc dân gian. Với trường hợp đau răng, vỏ xoài phơi khô có thể kết hợp cùng quả me và bồ kết, tán thành bột rồi đắp vào vị trí đau sau khi vệ sinh sạch răng miệng. Bài thuốc này giảm đau và kháng khuẩn tại chỗ.

Các nghiên cứu nói rằng vỏ xoài rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và phenol và có thể bảo vệ chống lại bệnh tim. Các hợp chất chống oxy hóa này có thể chống lại các gốc tự do và các vấn đề như béo phì, một trong những nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim như tăng huyết áp và rối loạn lipid máu.

Vỏ xoài có nhiều công dụng. Ảnh: Hoa Linh.

Trong các bệnh lý hô hấp, dùng cả vỏ xoài để hỗ trợ điều trị ho, nhiều đờm hoặc khản tiếng. Người bệnh có thể dùng xoài (cả vỏ và phần thịt), đun với nước, thêm một chút đường và chè xanh để uống. Bài thuốc này làm dịu cổ họng, giảm viêm và cải thiện giọng nói, đặc biệt hữu ích với những người phải nói nhiều như giáo viên.

Đối với các vấn đề ngoài da, vỏ xoài cũng phát huy tác dụng. Nước nấu từ vỏ xoài có thể dùng để rửa vùng da bị eczema hoặc mẩn ngứa, làm dịu da và giảm viêm. Gần đây, một số chế phẩm hiện đại chiết xuất từ vỏ xoài cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong hỗ trợ điều trị zona (giời leo), cho thấy tiềm năng của dược liệu này.

Ngoài ra, vỏ xoài và quả xoài còn được sử dụng trong một số trường hợp khác như hỗ trợ chống say tàu xe, buồn nôn; bổ sung vitamin C khi có biểu hiện chảy máu chân răng; hỗ trợ điều trị sâu răng khi dùng dưới dạng nước sắc từ vỏ thân cây xoài.

Tuy nhiên, việc sử dụng vỏ xoài làm thuốc cần thận trọng. Xoài có tính “nóng” theo quan niệm Đông y, vì vậy không nên dùng khi đang đói hoặc trong các trường hợp sốt, cơ thể đang có tình trạng nhiệt. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong xoài giảm dần khi quả chín quá, nên cần lựa chọn nguyên liệu phù hợp.

Khi dùng vỏ xoài cần rửa sạch dưới vòi nước mạnh, nếu bạn không yên tâm chất lượng vỏ xoài thì không nên dùng tránh tồn dư hoá chất, thuốc bảo quản.

Đặc biệt, các bài thuốc từ vỏ xoài chủ yếu mang tính hỗ trợ, không nên tự ý áp dụng thay thế cho điều trị y khoa. Người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc chuyên môn trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và hiệu quả.