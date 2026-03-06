Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới phổ biến và được nhiều người yêu thích nhờ hương vị ngọt thơm đặc trưng. Xoài có thể khiến đường huyết tăng sau khi ăn nhưng mức độ tăng không giống nhau ở mỗi người và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác trong thành phần dinh dưỡng của loại trái cây này.

Thành phần dinh dưỡng

Theo Nutrient, trong xoài có nhiều dưỡng chất thiết yếu như đồng, folate, vitamin C, A, E, K, B6 cùng với các khoáng chất như kali và magie. Những chất này đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, từ hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ thị lực đến duy trì hoạt động của tim và hệ thần kinh.

Ngoài ra, xoài cũng khá ít calo. 165g xoài chỉ chứa 99 calo, vì vậy đây vẫn là lựa chọn phù hợp cho nhiều người đang chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh. Khẩu phần xoài này cũng cung cấp khoảng 1,4g protein, góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Trong xoài có đường tự nhiên nên bạn cần ăn điều độ. Ảnh: Ban Mai

Tác động đến đường huyết

Khi bạn tiêu thụ carbohydrate, hệ tiêu hóa sẽ phân giải chúng thành glucose - loại đường mà các tế bào sử dụng để tạo năng lượng. Sau khi được phân giải, glucose sẽ đi vào máu.

165g xoài cắt hạt lựu cung cấp gần 23g đường đồng thời cũng chứa lượng chất xơ khá cao, khoảng 2,6g. Vì phần lớn carbohydrate trong xoài là đường nên lượng đường trong máu có thể tăng sau khi ăn loại trái cây này.

Tuy nhiên, chất xơ cũng đóng vai trò trong cách cơ thể phân giải và sử dụng glucose, vì vậy mức tăng này có thể không lớn như nhiều người nghĩ. Chất xơ trong chế độ ăn tạo ra một chất dạng gel trong dạ dày và ruột, khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn. Nhờ đó, đường được giải phóng vào máu từ từ. Vì xoài chứa cả chất xơ và đường nên có thể làm tăng đường huyết nhưng không nhanh như những thực phẩm nhiều đường nhưng không có chất xơ.

Những yếu tố này khiến xoài nằm ở nhóm có chỉ số đường huyết vừa phải (41 đến 60 trên thang 100).

Người mắc tiểu đường có thể ăn xoài an toàn không?

Xoài nhìn chung là loại trái cây an toàn cho những người cần theo dõi đường huyết hoặc phải hạn chế thực phẩm giàu đường hay carbohydrate, chẳng hạn như người mắc tiểu đường.

Tuy nhiên, vì xoài vẫn chứa lượng đường đáng kể nên mọi người cần ăn ở mức vừa phải, đồng thời cân nhắc tổng lượng carbohydrate trong chế độ ăn hằng ngày.

Nếu bạn mắc tiểu đường và không chắc nên ăn bao nhiêu xoài hoặc làm thế nào để đưa xoài vào kế hoạch ăn uống hằng ngày, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.