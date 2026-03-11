Thời điểm tốt nhất để tăng năng lượng

Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu năng lượng, bạn có thể ăn trái cây vào một số thời điểm sau:

- Trước khi tập luyện: Ăn trái cây khoảng 30 phút trước khi tập giúp cơ thể có thêm năng lượng.

- Sau khi tập luyện: Trái cây chứa nước, carbohydrate và chất điện giải bù lại năng lượng sau khi vận động cường độ cao.

- Buổi sáng: Lượng carbohydrate, chất xơ và vitamin trong trái cây giúp cơ thể tăng năng lượng khi bạn bắt đầu ngày mới.

Táo là một trong những loại trái cây chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Ảnh: Ban Mai

Nhiều loại trái cây giàu carbohydrate - nguồn đường tự nhiên được cơ thể chuyển hóa thành năng lượng. Chẳng hạn, 40g nho khô chứa khoảng 29g carbohydrate; một quả chuối (26g); 150g nho tươi (19g); một quả táo cỡ trung (24g); một quả lê ()27g); 165g xoài (25g) và 165g dứa (20g).

Ngoài ra, trái cây còn cung cấp chất điện giải như magie, kali, canxi và phốt pho. Các chất này không trực tiếp tạo ra năng lượng nhưng giúp cơ thể duy trì quá trình sản xuất năng lượng và cân bằng dịch. Những loại trái cây giàu chất điện giải gồm bơ, chuối, cherry, sung, cam, dâu tây và dưa hấu.

Thời điểm tốt nhất để ngủ ngon

Để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ, bạn nên ăn trái cây trước giờ đi ngủ ít nhất hai giờ. Một số loại trái cây có thể gây đầy hơi hoặc sinh khí, đặc biệt nếu ăn quá gần giờ ngủ. Nguyên nhân thường liên quan đến carbohydrate lên men, tức là các loại đường bị vi khuẩn trong ruột lên men.

Hai loại đường lên men phổ biến trong trái cây là fructose và sorbitol. Hạn chế các loại trái cây giàu hai loại đường này, đặc biệt vào buổi tối, có thể giúp giảm khó chịu ở dạ dày và cải thiện giấc ngủ.

Trái cây giàu fructose gồm táo, cherry, trái cây sấy khô, sung, xoài, lê và dưa hấu. Trái cây giàu sorbitol gồm táo, cherry, đào, lê và mận.

Thời điểm tốt nhất để hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, trái cây có thể được sử dụng hiệu quả vào một số thời điểm:

- Trước bữa ăn: Ăn trái cây trước bữa chính có thể giảm cảm giác thèm ăn, từ đó ăn ít hơn trong bữa.

- Làm món tráng miệng: Phần lớn trái cây có lượng calo thấp, có thể thay thế các món tráng miệng chế biến sẵn nhiều calo.

- Trước khi tập luyện: Trái cây cung cấp năng lượng để tập luyện hiệu quả hơn, góp phần tăng cơ và đốt cháy mỡ.

Để giảm cảm giác đói hoặc cải thiện hiệu quả tập luyện, bạn nên chọn những loại trái cây giàu chất xơ và carbohydrate tạo cảm giác no lâu và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chẳng hạn, một quả táo cỡ trung chứa khoảng 24g carbohydrate và 4g chất xơ; 150g dâu tây chứa khoảng 13g carbohydrate và 3g chất xơ; một quả chuối hơi chín chứa khoảng 26g carbohydrate và 2g chất xơ.

Nếu muốn thay thế các món tráng miệng nhiều calo, mọi người có thể chọn những loại trái cây ngọt nhưng năng lượng thấp. Ví dụ, 230g bưởi cung cấp khoảng 69 calo; 160g dưa lưới khoảng 53 calo; 170g dưa mật khoảng 61 calo; 150g dưa hấu khoảng 46 calo; 145g đu đủ khoảng 62 calo; và 150g dâu tây khoảng 49 calo.