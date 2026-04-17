Quan niệm “dạ dày yếu thì nên ăn cháo loãng” từ lâu được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Khưu Thế Hân (Trung Quốc), cách làm này không những không cải thiện mà còn có thể khiến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản trở nên nghiêm trọng hơn.

Chuyên gia Khưu chia sẻ trường hợp một phụ nữ 55 tuổi bị trào ngược dạ dày thực quản. Được khuyên ăn uống thanh đạm để “dưỡng dạ dày”, bà đã ăn cháo loãng trong cả ba bữa suốt một tháng. Bà cho rằng cháo dễ tiêu hóa, giúp dạ dày nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kết quả khám sau đó lại trái ngược mong đợi: các triệu chứng ngày càng nặng, bà thường xuyên bị trào axit, đặc biệt vào ban đêm. Tình trạng ợ nóng kéo dài khiến bà đau rát, thậm chí mất ngủ.

Việc duy trì ăn cháo không tốt cho người gặp vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Ảnh: Ban Mai

Theo chuyên gia, ăn cháo loãng chính là một “cái bẫy dinh dưỡng” mà người có vấn đề dạ dày rất dễ mắc phải. Với những người có cơ địa tiết nhiều axit hoặc dễ bị trào ngược, cháo loãng có thể khiến axit dạ dày dâng lên mạnh hơn. Nguyên nhân là cháo chứa lượng nước lớn, khi vào dạ dày sẽ kích thích cơ quan này tiết thêm axit. Không chỉ vậy, do cháo được nấu nhừ nên tiêu hóa rất nhanh, thức ăn nhanh chóng di chuyển xuống ruột non trong khi axit vẫn còn tồn đọng trong dạ dày trống. Điều này làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày.

Chuyên gia Khưu trung bình cứ 4 người thì có 1 người gặp vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Với nhóm đối tượng này, việc duy trì thói quen ăn cháo loãng có thể khiến tình trạng trào ngược trở nên khó kiểm soát hơn.

Để cải thiện sức khỏe dạ dày, chuyên gia khuyến nghị người bệnh nên thay cháo loãng bằng các thực phẩm dạng rắn nhưng vẫn dễ tiêu hóa, điển hình như cơm trắng. Đồng thời, bệnh nhân cần áp dụng nguyên tắc “tách khô - ướt” trong bữa ăn. Cụ thể, họ không nên vừa ăn vừa uống nước, canh hay các loại đồ uống khác. Thay vào đó, thời điểm uống nước được dời sang sau bữa ăn khoảng 30-40 phút. Cách này giúp kéo dài thời gian xử lý thức ăn của dạ dày, đồng thời tránh làm tăng thể tích trong dạ dày quá mức.

Bên cạnh đó, việc bổ sung đủ protein cũng đóng vai trò quan trọng. Chuyên gia lưu ý, nhiều người vì lo ngại dầu mỡ nên hạn chế hoặc tránh ăn thịt nhưng điều này có thể gây bất lợi. Vùng nối giữa dạ dày và thực quản gọi là tâm vị được cấu tạo từ cơ. Nếu khẩu phần ăn chỉ gồm cháo và rau, thiếu protein chất lượng, cơ vòng này sẽ dần suy yếu và không còn khả năng đóng kín hiệu quả, từ đó làm tăng nguy cơ trào ngược.

Vì vậy, người có vấn đề dạ dày nên lựa chọn các nguồn protein dễ tiêu như ức gà luộc, cá hấp hoặc đậu phụ. Những thực phẩm này cung cấp nguyên liệu cần thiết để duy trì và phục hồi sức mạnh của cơ tâm vị, từ đó hỗ trợ kiểm soát axit dạ dày tốt hơn.

Như vậy, việc “ăn cháo để dưỡng dạ dày” không phải lúc nào cũng đúng. Lựa chọn thực phẩm và cách ăn phù hợp mới là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ và cải thiện chức năng tiêu hóa.