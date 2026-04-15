Hôm nay (15/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Sơn (SN 1960, ở phường Tương Mai, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội Giết người và 5 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Theo cáo buộc, chiều ngày 10/9/2025, tại nhà của bị cáo Sơn ở ngõ Gốc Đề, phường Tương Mai có cuộc nhậu với sự góp mặt của vài người, trong đó có ông Sơn và anh vợ là ông Nguyễn Văn T. (SN 1963).

Khi mọi người đã ra về, cuộc nhậu chỉ còn ông Sơn và người anh vợ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Khi đó, ông T. đá vào mâm cơm làm vung vãi ra sàn nhà. Trong khi hai người xông vào giằng co nhau, bị cáo Sơn nói: “Mày là anh vợ nên tao phải nhịn”.

Sau đó, ông Sơn bị ông T., đánh vào mặt nên đã dùng con dao đâm trúng vào bụng anh vợ, rồi dùng chân đạp vào mạn sườn khiến nạn nhân ngã từ giường xuống sàn nhà. Khi ông T. ngồi dậy, Sơn bước từ giường xuống sàn nhà đá vào mặt làm người anh vợ ngã ngửa, nằm bất động.

Cáo trạng xác định, ông T. bị vết thương vùng bụng dẫn đến tử vong do mất máu cấp.

Đến 17h cùng ngày, ông Sơn bị bắt và tạm giữ, tạm giam để điều tra về tội Giết người. Tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi, bày tỏ ân hận, khai không có chủ ý giết người...

Về trách nhiệm dân sự, người đại diện gia đình nạn nhân không yêu cầu ông Sơn phải bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.