Ngay sau khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Philippines kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về đoàn quân HLV Kim Sang Sik, BTC tiến hành kiểm tra doping với cầu thủ hai đội.

Hai cầu thủ của tuyển Việt Nam phải đi lấy mẫu xét nghiệm là Xuân Son và Hoàng Đức - thành viên Ban cán sự đội tuyển. Điều đáng nói, Xuân Son dính chấn thương rách bắp chân, tuy nhiên anh vẫn phải thực hiện quy định của giải đấu.

Xuân Son dính chấn thương nặng, phải kiểm tra doping. Ảnh: V.A

Được biết, BTC kiểm tra doping theo hình thức chọn ngẫu nhiên, vì thế bất cứ cầu thủ nào cũng có thể được đưa đi làm các xét nghiệm.

Tuyển Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi với 3 điểm trước Philipines. Dù vậy, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chịu tổn thất lớn khi mất Xuân Son đến hết giải.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi, nhưng đội bóng vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà cậu ấy để lại".

Ở trận đấu tiếp theo, tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9. Trong bối cảnh mất Xuân Son, "Những chiến binh sao vàng" đối mặt với thử thách cực lớn trong cuộc đua vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

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