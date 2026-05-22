CLB VTV Bình Điền Long An gặp Giang Tô (Trung Quốc) ở trận chung kết Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội Tasco Auto.
Tối 21/5, trận bán kết 2 giải bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2026 kết thúc chóng vánh với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội bóng của Thanh Thuý.
Kết quả này là tương đối bất ngờ, bởi thực lực lẫn phong độ của Hà Nội Tasco Auto trước trận bán kết là 'tám lạng nửa cân' so với VTV Bình Điền Long An
Dẫu vậy, trong một trận cầu bùng nổ của Thanh Thuý và đồng đội, VTV Bình Điền Long An đã tạo ra trận thắng chóng vánh, giành quyền vào chơi trận chung kết. Lần gần nhất, VTV Bình Điền Long An lọt vào chung kết là năm 2017, ở giải đấu cũng diễn ra tại Tây Ninh
Màn ăn mừng đầy cảm xúc sau chiến thắng của VTV Bình Điền Long An
Họ ôm nhau ăn mừng đầy xúc cảm
Thanh Thuý chia vui cùng HLV Ngọc Hoa. Bộ đôi là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại của VTV Bình Điền Long An.
Thanh Thuý thân thiện, selfie cùng fan hâm mộ VTV Bình Điền Long An
Tặng chữ ký cho người hâm mộ
Hotgirl Lan Vy
Và các đồng đội cũng có màn ăn mừng ấn tượng sau khi giành chiến thắng ở bán kết
VTV Bình Điền Long An đụng độ Giang Tô (Trung Quốc) trong trận chung kết diễn ra tối 23/5, tranh chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2026
Đánh bại Ninh Bình 3-1 ở trận bán kết 1, Giang Tô (Trung Quốc) tiến thẳng chung kết giải bóng chuyền Cúp VTV9 - Bình Điền 2026
