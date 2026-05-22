Tối 21/5, trận bán kết 2 giải bóng chuyền VTV9 Bình Điền 2026 kết thúc chóng vánh với chiến thắng 3-0 nghiêng về đội bóng của Thanh Thuý.

Kết quả này là tương đối bất ngờ, bởi thực lực lẫn phong độ của Hà Nội Tasco Auto trước trận bán kết là 'tám lạng nửa cân' so với VTV Bình Điền Long An

Dẫu vậy, trong một trận cầu bùng nổ của Thanh Thuý và đồng đội, VTV Bình Điền Long An đã tạo ra trận thắng chóng vánh, giành quyền vào chơi trận chung kết. Lần gần nhất, VTV Bình Điền Long An lọt vào chung kết là năm 2017, ở giải đấu cũng diễn ra tại Tây Ninh

Màn ăn mừng đầy cảm xúc sau chiến thắng của VTV Bình Điền Long An

Họ ôm nhau ăn mừng đầy xúc cảm

Thanh Thuý chia vui cùng HLV Ngọc Hoa. Bộ đôi là cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại của VTV Bình Điền Long An.

Thanh Thuý thân thiện, selfie cùng fan hâm mộ VTV Bình Điền Long An

Tặng chữ ký cho người hâm mộ

Hotgirl Lan Vy

Và các đồng đội cũng có màn ăn mừng ấn tượng sau khi giành chiến thắng ở bán kết

VTV Bình Điền Long An đụng độ Giang Tô (Trung Quốc) trong trận chung kết diễn ra tối 23/5, tranh chức vô địch giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2026