Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, VTV Bình Điền Long An nhập cuộc đầy hứng khởi. Bộ đôi Lê Như Anh và Trà My liên tục ghi điểm, tạo thế trận áp đảo ngay từ đầu. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy thể hiện đẳng cấp với những pha dứt điểm uy lực, giúp đội chủ giải thắng 25/20 ở set 1.

Sang set 2, Hà Nội Tasco Auto cố gắng vùng lên nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng chắn kín kẽ và khả năng phòng ngự ổn định của đối thủ. Sự thiếu ổn định trong khâu bước một khiến đội bóng thủ đô liên tục đánh mất lợi thế, trước khi thất bại với điểm số 19/25.

VTV Bình Điền giành quyền vào chơi trận chung kết cùng Giang Tô (Trung Quốc)

Ở set 3, VTV Bình Điền Long An duy trì thế trận vượt trội. Thanh Thúy cùng các đồng đội chơi tự tin, tận dụng tốt những tình huống phản công và khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25/17, chung cuộc thắng 3-0 và giành vé vào chung kết.

Ở trận chung kết tối 23/5, VTV Bình Điền Long An đối đầu Giang Tô (Trung Quốc). Đối thủ sở hữu dàn VĐV có chiều cao nổi bật cùng sức tấn công mạnh mẽ, được xem là thử thách cực lớn cho đội chủ nhà.