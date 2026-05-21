Giải năm nay ghi nhận số lượng VĐV tham dự lên tới gần 700 VĐV đến từ 100 CLB và đơn vị mạnh trên toàn quốc. Đặc biệt, hàng loạt tên tuổi hàng đầu của làng pickleball Việt Nam như Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Sophia Phương Anh, Trịnh Linh Giang, Đạt Trố, Hoàng Samurai… đều quy tụ tranh tài. Sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu được kỳ vọng mang đến những màn so tài đỉnh cao.

Giải vô địch Pickleball các CLB quốc gia 2026 quy tụ dàn sao tranh tài

Giải vô địch Pickleball các CLB quốc gia – Cúp Donex 2026 diễn ra từ 21 đến 24/5 với hai hạng mục gồm phong trào và nâng cao. Các trận đấu phong trào với các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ đã tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Tổng giá trị giải thưởng của giải là hơn 500 triệu đồng.