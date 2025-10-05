Rolls-Royce từ lâu nổi tiếng với khả năng chiều lòng khách hàng bằng bộ phận Bespoke, nơi tạo nên những tác phẩm độc bản dành riêng cho từng chủ nhân. Tuy nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên hãng xe siêu sang phải đáp ứng mong muốn của một “khách hàng bốn chân” - chú chó lai Labrador và Golden Retriever mang tên Bailey.

Theo đơn đặt hàng của một cặp đôi khách hàng lâu năm tại Mỹ, Rolls-Royce đã chế tác riêng chiếc xe điện siêu sang với tên gọi Spectre Bailey. Nó như một cách tri ân người bạn trung thành trong gia đình mà chủ nhân chiếc xe dành cho chú chó.

Chiếc Rolls-Royce Spectre Bailey được hoàn thiện thủ công theo những yêu cầu khắt khe nhất. Lớp sơn hai tông màu được chọn để mô phỏng màu lông của chú chó: phần mui, cột và hông trên phủ sơn ánh kim Crystal Fusion, trong khi toàn bộ thân xe khoác lớp màu đặc biệt mang tên “Beautiful Bailey”, lấy cảm hứng từ sắc lông mềm trên tai chú chó Bailey.

Đường coachline hai bên hông xe còn được vẽ thủ công dấu chân của Bailey màu vàng hồng. Đặc biệt, biểu tượng Spirit of Ecstasy được chế tác từ loại vàng hồng nguyên chất.

Khoang cabin được làm tỉ mỉ với bốn màu sắc khác nhau, gợi nhắc đến bộ lông vàng óng của chú chó Bailey: ghế bọc da màu Moccasin và Créme Light phối cùng các chi tiết Dark Spice và Casden Tan. Phần lớn bề mặt gỗ được hoàn thiện từ veneer óc chó phủ bóng, mang đến không gian cổ điển, sang trọng.

Điểm nhấn đặc biệt nhất nằm ở tấm ốp giữa hai ghế sau: bức chân dung chú chó Bailey được ghép từ hơn 180 mảnh gỗ khác nhau. Các nghệ nhân tốn hơn bốn tháng để lựa chọn veneer, chỉ dùng tông màu và vân gỗ tự nhiên để tái hiện khuôn mặt sống động. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Rolls-Royce sử dụng bốn loại gỗ hiếm - purple heart, tulipwood, louro faia và pear wood - vì sắc thái độc đáo của chúng.

Ngoài ra, bảng táp-lô phía ghế phụ cũng được khảm dấu chân chú chó bằng gỗ. Bậc cửa được chạm khắc hình dấu chân màu vàng hồng bóng loáng, tạo nên sự khác biệt cho mỗi lần bước lên xe.

Rolls-Royce cho biết, việc chế tác chiếc Spectre Bailey là minh chứng cho triết lý “cảm hứng có thể đến từ bất cứ đâu”. Dự án được phát triển trong sự hợp tác chặt chẽ với gia chủ của chú chó Bailey, và chủ nhân không giấu được sự hài lòng.

Với giá khởi điểm từ 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng), việc dành riêng một mẫu xe Rolls-Royce chỉ để tri ân một chú chó có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, với gia đình Bailey, Rolls-Royce Spectre Bailey là minh chứng sống động cho tình yêu thương và sự gắn bó với thú cưng - một thành viên đặc biệt trong gia đình họ.

Tại Việt Nam, mẫu Spectre cũng được nhiều đại gia Việt yêu thích khi ít nhất 5 chiếc được đại lý chính hãng đưa về, với giá khởi điểm 17,99 tỷ đồng. Doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”) là một trong số 5 đại gia sở hữu mẫu xe siêu sang chạy điện này.

Theo Carscoops

