Những vụ va chạm giữa Rolls-Royce và xe phổ thông thường gây chú ý lớn bởi sự chênh lệch quá rõ về giá trị hai loại xe. Dù nguyên nhân tai nạn có thể xuất phát từ phía nào, hậu quả tài chính thường rất nặng nề do chi phí sửa Rolls-Royce có thể lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều vụ việc cho thấy, chỉ một va quệt nhỏ đủ khiến người liên quan phải bồi thường số tiền vượt xa giá trị chiếc xe họ đang đi.

Mới đây, hình ảnh chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh xuất hiện tại phố Lê Phụng Hiểu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Đây là chiếc Ghost thế hệ mới, từng bị chiếc Hyundai Kona đâm vào thân xe hồi tháng 9 năm 2024 trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội).

Ảnh: Lê Hoàng

Sau vụ va chạm, chiếc xe siêu sang bị móp sâu và xước nặng phần cửa sau. Vòm bánh sau và mâm xe đều xước tương tự cửa, có thể phải sơn lại hoặc thay thế bộ mâm mới. Ước tính, chi phí sửa chữa chiếc xe siêu sang có thể tiêu tốn hàng tỷ đồng.

Từng có đơn vị độ xe tính chi phí thay cửa sau, tiêu tốn khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu sửa chính hãng, có thể số tiền sẽ gấp vài lần. Chưa rõ sau vụ va chạm, chủ nhân chiếc Hyundai Kona có phải đền bù thiệt hại cho chủ xe Rolls-Royce hay không.

Một năm sau vụ va chạm, hiện tại chiếc Rolls-Royce Ghost đã trở lại với các chi tiết như mới. Xe vẫn giữ nguyên nước sơn màu xanh dương đậm ở ngoại thất, tạo điểm nhấn bằng đường coachline màu cam. Bộ mâm màu đen từng bị xước bề mặt có thể chỉ sơn lại thay vì đổi bộ mâm mới để tiết kiệm chi phí.

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, xe có giá lăn bánh hơn 40 tỷ đồng. Nhiều khả năng xe được nhập khẩu từ thị trường châu Âu (thường đặt qua đại lý chính hãng), bởi vòm bánh trước không có đèn phản quang như xe nhập từ thị trường Mỹ (các xe nhập khẩu tư nhân).

Hiện nay, Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đã có trên 10 chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, bao gồm cả phiên bản thường và bản Black Badge. Một chiếc Ghost được bán với giá từ 30 tỷ đồng tại đại lý chính hãng và lên mức gần 40 tỷ đồng khi mua qua các đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Chiếc Rolls-Royce Ghost thế hệ mới đầu tiên về Việt Nam (Ảnh: Tiến Dũng).

Cung cấp sức mạnh cho Rolls-Royce Ghost EWB 2021 là động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực cùng 850 Nm mô-men xoắn cực đại. Xe sử dụng hộp số ZF 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Nhờ đó, chiếc sedan siêu sang có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 4,6 giây.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!