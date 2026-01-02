Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin vụ việc xảy ra trên chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 1/1/2026. Khi tàu dừng tại ga Đồng Hới lúc 19h27 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, tiếp viên toa số 9 được hành khách báo đã để quên một gói vàng bọc trong giấy ăn. Gói này đã vô tình bị bỏ vào túi rác do nhân viên mang xuống ga.

Vàng được tìm thấy trong túi rác trên toa tàu. Ảnh: VNR.

Ngay sau đó, tiếp viên đã báo cáo trưởng tàu và cử người xuống hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra toàn bộ các túi rác vừa được mang xuống ga Đồng Hới, tổ tàu vẫn chưa phát hiện tài sản như mô tả. Do đến giờ chạy tàu, đoàn tàu tiếp tục hành trình vào TPHCM.

Trong quá trình tiếp tục rà soát lại toa tàu, tiếp viên Lê Thị Minh Quyên đã phát hiện một túi rác còn sót lại trên toa, bên trong có bọc giấy ăn, chứa tài sản của hành khách. Dưới sự chứng kiến của hành khách, tổ tàu tiến hành kiểm tra và xác định tài sản gồm một đôi bông tai kim loại màu vàng và một sợi dây chuyền kim loại màu vàng. Hành khách bày tỏ sự vui mừng khi nhận lại tài sản và gửi lời cảm ơn tới tiếp viên, tổ tàu và trưởng tàu đã tận tình hỗ trợ.

Trước đó, vào tối 31/12/2025, trên chuyến tàu SE3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19h20, khi tàu đến ga Sài Gòn lúc 5h15 ngày 2/1/2026, sau khi tiễn hành khách xuống tàu, tiếp viên phụ trách toa số 6 tiến hành kiểm tra, thu gom đồ dùng cũng nhận được thông tin có hành khách để quên đồ trên tàu.

Khách để quên ví trên tàu được nhân viên đường sắt trả lại. Ảnh: VNR.

Qua kiểm tra, tiếp viên phát hiện tại phòng khách số 5, giường số 18 có một túi xách màu đen của nữ hành khách để trong bao gối. Báo cáo trưởng tàu và lực lượng bảo vệ theo tàu, tổ công tác kiểm tra bên trong túi xách, phát hiện một ví nhỏ màu đen đã qua sử dụng, bên trong có hơn 16 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều giấy tờ tùy thân và 13 thẻ tín dụng ngân hàng.

Toàn bộ tài sản sau đó đã được lập biên bản và bàn giao lại cho hành khách theo đúng quy định.

