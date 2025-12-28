Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành đường sắt ngày 28/12, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết, ngành đường sắt đang chứng kiến những dấu mốc mang tính lịch sử.

Ngày 19/2/2025, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; đến 19/12/2025, dự án này chính thức được khởi công. Cùng với đó, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và nhiều dự án đường sắt mới khác cũng đang được gấp rút chuẩn bị, triển khai, mở ra cơ hội phát triển mang tính đột phá.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh. Ảnh: Lô Minh

Trước thời cơ và vận hội lịch sử này, Tổng công ty Đường sắt đã xác định hai nhiệm vụ chiến lược: tiếp tục quản lý, khai thác, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống đường sắt hiện hữu; đồng thời chủ động chuẩn bị tiếp nhận, quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các tuyến đường sắt mới khi được Nhà nước giao.

Để chuẩn bị cho các dự án mới, Tổng công ty đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó có việc hoàn thành Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 theo định hướng mô hình tập đoàn; phối hợp xây dựng Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt đến năm 2035, định hướng 2045...

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho rằng Tổng công ty Đường sắt cần chuyển đổi theo mô hình tập đoàn hiện đại, đủ năng lực tham gia sâu vào các dự án đường sắt mới ngay từ giai đoạn đầu tư, không chỉ dừng lại ở vai trò vận hành, khai thác.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành đường sắt, trong đó có các quy định về cơ chế tài chính, quản lý tài sản, nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lô Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá, phát triển công nghiệp đường sắt là bài toán chiến lược, đòi hỏi sự hỗ trợ mạnh mẽ, dài hạn của Nhà nước. Thực tiễn cho thấy các cường quốc đường sắt như Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... đều phải có sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho rằng nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là điểm nghẽn lớn đối với công nghiệp đường sắt Việt Nam hiện nay, do đó cần có chính sách đào tạo bài bản, dài hạn, để người Việt từng bước làm chủ công nghệ, thay vì chỉ dừng lại ở tiếp nhận và vận hành.

Doanh thu hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ước đạt trên 10.700 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ, lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng, tăng 5,3% cùng kỳ, doanh thu Công ty mẹ đạt 3.031 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ. Thu nhập bình quân đạt 14 triệu/người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ.