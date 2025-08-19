Sau khi bất ngờ rút lui khỏi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, không tham dự giải vô địch thế giới 2025, Bích Tuyền chia sẻ: "Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Thành tích vô địch chặng 2 SEA V-League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi.

Hôm nay, tôi xin thông báo sẽ không tham dự giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định mà tôi cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban huấn luyện cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam".

Bích Tuyền nói rõ lý do chia tay đội tuyển, không tham dự giải thế giới. Ảnh: S.N

Tay đập sinh năm 2000 tiết lộ lý do về quyết định rút lui của mình: "Đó không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của VĐV. Với tôi, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng.

Tôi cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV. Tôi tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng".

"Để bảo vệ bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, tuyền quyết định rút lui. Tôi sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tôi tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới", Bích Tuyền chốt lại.