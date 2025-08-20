Ở trận giao hữu với Kenya tối 19/8 (thắng 4-0), lần đầu tiên sau nhiều giải đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không dùng Bích Tuyền do VĐV tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển.

Không có Bích Tuyền, HLV Tuấn Kiệt bố trí nhiều đội hình khác nhau đấu Kenya. Mục đích của chiến lược gia sinh năm 1976 rất rõ ràng: Thử nghiệm và giấu bài.

Bích Tuyền rút lui không tham dự giải thế giới. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, dù thi đấu với đội hình nào thì HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng dành sự quan tâm đặc biệt với hàng công, nơi mà Bích Tuyền đang để lại khoảng trống lớn. Trần Thị Thanh Thúy chính là cái tên mà thuyền trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt nhiều sự kỳ vọng.

Nếu không có bất ngờ nào, Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại vai trò ghi điểm chủ lực cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới sắp tới. Điều này cũng có nghĩa, chủ công sinh năm 1997 không còn phải bắt bước 1 hỗ trợ hàng phòng ngự, mà tập trung cho nhiệm vụ chính là những tình huống kết thúc.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trần Thị Thanh Thúy gánh trọng trách ghi điểm cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong suốt năm 2023 với nhiều giải đấu lớn (hai giải châu Á, Asiad...), khi Bích Tuyền không lên tuyển vì một số lý do, chính Thanh Thúy là mũi công lợi hại nhất của Việt Nam, từng cùng các đồng đội 2 lần đánh bại đối thủ mạnh Hàn Quốc gây địa chấn châu lục.

Vai trò của Trần Thị Thanh Thúy cần được thể hiện. Ảnh: S.N

Vấn đề với Thanh Thúy lúc này là sớm lấy lại cảm giác ghi điểm, chuẩn bị kỹ về thể lực, sẵn sàng cho những trận đấu được dự báo rất khó khăn tại giải thế giới.

Hơn lúc nào hết, kinh nghiệm và bản lĩnh của một VĐV từng 6 lần xuất ngoại (sắp tới sẽ thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản), cần được thể hiện. Thanh Thúy không chỉ thay Bích Tuyền cho nhiệm vụ ghi điểm, mà quan trọng hơn là cùng các đồng đội chơi gắn kết, phát huy hết sức mạnh, chiến đấu vì màu cờ sắc áo để ghi dấu ấn trên đất Thái Lan ít ngày tới.