Sau trận thua Tây Ban Nha 0-4, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (22 thế giới) khép lại giải giao hữu quốc tế diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội) bằng cuộc đọ sức với Kenya - đội bóng xếp hạng 23 thế giới.

Đáng chú ý, Kenya chính là đối thủ cùng bảng với Thanh Thúy và các đồng đội ở giải thế giới. Chính vì vậy, hai đội đều đặt mục tiêu thử nghiệm, thăm dò nhau.

Sau khi Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ còn 13 VĐV trong tay. Đây cũng là những gương mặt sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2025 trên đất Thái Lan sắp tới.

Chiến thắng dễ dàng cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: S.N

Đúng như dự đoán, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không tung ra đội hình mạnh nhất, mỗi set đấu đều có sự thay đổi liên tục các vị trí, nhằm giấu bài trước Kenya. Toàn bộ 13 VĐV đều được HLV này sử dụng ở trận đấu này.

Dù có xáo trộn về nhân sự nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giữ được sự ổn định trong lối chơi, cải thiện được bước 1. Trong khi đó, Kenya dù có thể hình tốt nhưng tổ chức hàng chắn kém hiệu quả, không có phương án ngăn cản các VĐV Việt Nam dứt điểm.

Kết thúc trận đấu, đội chủ nhà thắng 4-0 (25/21, 25/14, 25/19, 25/19). 10h ngày 20/8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lên đường sang Thái Lan dự giải thế giới. Ở giải đấu danh giá này, Thanh Thúy và các đồng đội cùng bảng với Kenya, Đức và Ba Lan.