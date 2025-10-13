Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) mới ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Quá trình điều tra bước đầu, Công an TPHCM đã làm rõ thủ đoạn hoạt động buôn bán hàng giả cũng như chiêu thức tinh vi che giấu dòng tiền hàng trăm tỷ đồng.

Lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tuồn thực phẩm giả ra thị trường

Theo kết quả điều tra, Ngân lập 2 pháp nhân kinh doanh, gồm: Công ty TNHH TM-DV ZuBu (đứng tên giám đốc là mẹ ruột của Ngân, tên là T.T.T.) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (đứng đại diện pháp luật là một người tên M.T.V.). Tuy nhiên, trên thực tế, Ngân 98 là người điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi.

Võ Thị Ngọc Ngân (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy ở Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (giảm cân) mang thương hiệu Super Detox X3, X7, X1000... Các sản phẩm này có giấy phép lưu hành hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép mang tên “viên rau củ Collagen”.

Thực tế, “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố chất lượng, không được cấp phép lưu hành, nhưng được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo là “sản phẩm bổ trợ giúp tăng hiệu quả giảm cân”. Trên bao bì, Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó cơ quan quản lý, song thực tế bán trọn bộ cùng sản phẩm chính như một “liệu trình hoàn chỉnh”.

Các sản phẩm trên được vận chuyển từ nhà máy tại Hà Nội vào kho của ZuBu Shop tại TPHCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi bộ sản phẩm có giá từ 870 ngàn đến 1,1 triệu đồng, được tư vấn giúp người dùng giảm 4–15kg.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, các mẫu sản phẩm do ZuBu kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng và bị xác định là hàng giả. Đặc biệt, một số mẫu “viên rau củ Collagen” chứa chất cấm (loại chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư).

Thủ đoạn che giấu dòng tiền "khủng"

Qua điều tra của Cơ quan CSĐT cũng làm rõ, hoạt động buôn bán hàng giả được tổ chức tinh vi, có hệ thống. Ngân cho nhân viên tư vấn, quảng cáo online, nhận đơn và giao hàng toàn quốc.

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Võ Thị Ngọc Ngân thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

Các sản phẩm của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop do Ngân 98 đứng sau điều hành. Ảnh: CA

Công an TPHCM nhấn mạnh, hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả là xâm hại nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng, gây mất niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chân chính.

“Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các quảng cáo ‘giảm cân cấp tốc’, ‘hiệu quả thần tốc’ trên mạng xã hội. Hãy chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành”, Công an TPHCM khuyến cáo.

Công an TPHCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng, nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, vì cộng đồng.