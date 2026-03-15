Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên đạt doanh số 19.278 chiếc trong tháng 2/2026. So với tháng đầu tiên của năm 2026 (36.875 chiếc), lượng bán ra thị trường của các thành viên VAMA trong tháng 2 đã giảm tới 48% và giảm 10,8% so với tháng 2/2025.

Còn nếu tính cả VinFast và Hyundai Thành Công, toàn thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 2/2026 tiêu thụ tổng cộng 32.261 xe các loại, giảm khoảng 45% so với tổng doanh số tháng trước đó (58.919 xe).

Trong bối cảnh ảm đạm chung của toàn thị trường sau Tết Nguyên đán, nhóm xe SUV/crossover không nằm ngoài xu hướng đi xuống.

Theo VAMA, chỉ có 5.856 chiếc SUV và crossover bán ra trong tháng 2, giảm 55% so với tháng 1, mức giảm sâu hơn khá nhiều so với trung bình.

Mặc dù doanh số sụt giảm hơn một nửa, Mazda CX-5 vẫn duy trì vị thế là mẫu xe dẫn đầu phân khúc xe gầm cao cỡ trung (cỡ C-D) tại thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe điện.

Cụ thể trong tháng 2, có 1.008 chiếc Mazda CX-5 được bán ra, trong khi tháng trước đó ghi nhận tới 2.104 chiếc rời đại lý. Đây là cái tên duy nhất trong phân khúc giữ được mức bán trên 1.000 xe mỗi tháng, đồng thời là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tháng 2/2026.

Mazda CX-5 vẫn dẫn đầu phân khúc SUV/crossover cỡ trung, nhưng bị VinFast VF 7 bám sát phía sau. Ảnh: THACO

Mẫu xe điện VinFast VF 7 gây chú ý khi duy trì doanh số 807 chiếc, chỉ giảm 17,2% so với tháng trước, đồng thời vượt qua nhiều tên tuổi "nặng ký" khác để xếp thứ 2 phân khúc. Đây là cơ sở để mẫu xe điện thương hiệu Việt có thể bứt tốc mạnh hơn trong những tháng tiếp theo.

VinFast VF 7 chỉ giảm hơn 17% doanh số trong tháng 2 và vươn lên xếp thứ 2 phân khúc. Ảnh: VF

Bộ đôi gầm cao của Ford tiếp tục góp mặt trong top 5 dù có lượng bán ra giảm sâu. Cụ thể, Ford Everest bàn giao 747 chiếc tới tay khách hàng, giảm 46,3% so với tháng 1. Everest vẫn là cái tên nổi bật nhất trong phân khúc D-SUV, nơi những đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe hay Mazda CX-8 tỏ ra khá đuối sức.

"Đàn em" của Everest - mẫu Territory bán ra 730 chiếc, giảm tới 52,8% so với tháng 1 và xếp ở vị trí thứ 4 trong tháng. Tuy nhiên mẫu crossover cỡ C này vẫn có doanh số luỹ kế đạt 2.275 chiếc, xếp thứ 2 phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5.

Territory bán ra 730 chiếc trong tháng 2, giảm tới 52,8% so với tháng 1. Ảnh: FVN

Cái tên cuối cùng góp mặt trong top 5 cũng là mẫu xe ở phân khúc crossover cỡ C. Tháng 2 vừa qua, Hyundai Tucson bán ra 614 chiếc, giảm 47,1% so với tháng 1.

Các mẫu xe khác như Mitsubishi Destinator, Honda CR-V, KIA Sportage hay Hyundai Santa Fe đều có kết quả kinh doanh không khả quan trong tháng 2 khi chỉ số bán hàng giảm từ 40% đến 70% so với tháng trước, cách khá xa top 5.

Theo các chuyên gia, doanh số SUV/crossover cỡ C-D sụt giảm trong tháng 2 chủ yếu do yếu tố mùa vụ khi thời điểm này trùng đúng dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu mua xe thường chạm đáy.

Dù vậy, phân khúc này tại Việt Nam được dự báo sẽ sớm nóng trở lại khi nhiều mẫu xe mới chuẩn bị ra mắt ngay trong tháng 3 và 4.

Bạn có bình luận thế nào về bảng xếp hạng top xe ở trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!