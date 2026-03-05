Vào 0h00 ngày 6/3, các cửa hàng tại Việt Nam sẽ giao Galaxy S26 series đến tay người dùng, đáng chú ý phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm này là S26 Ultra gần như chiếm đa số lượng đặt mua trước.

Galaxy S26 Ultra được đa số người dùng lựa chọn tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Theo đại diện của Thế Giới Di Động, tỉ lệ người dùng đặt mua smartphone S26 series trên hệ thống tính đến 12h ngày 4/3 lần lượt là S26 chiếm 6%, S26 Plus chiếm 3%, chiếm số lượng nhiều nhất là S26 Ultra (2611 suất) tương đương 91%.

Doanh số của dòng S26 series tăng so với S25 series. Nguyên nhân là do dòng sản phẩm năm nay với những tính năng hoàn toàn mới và hữu dụng như khả năng bảo mật; chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display) cho người dùng sự riêng tư nhiều hơn ở chốn công cộng; khả năng quay khoá đường chân trời cho chất lượng video ổn định; tính năng chỉnh sửa ảnh sinh động và thú vị hơn nhờ AI thông minh hơn…

Trong khi đó tại Minh Tuấn Mobile ghi nhận đến chiều ngày 4/3, đã có khoảng 100 đơn đặt trước dành cho Galaxy S26 series, kèm theo đó là hàng nghìn lượt khách hàng quan tâm tới sản phẩm. So với cùng kỳ năm ngoái khi mở bán thế hệ Galaxy S25, con số này tăng khoảng gần 20%.

Trong số các phiên bản, Galaxy S26 Ultra đang chiếm ưu thế rõ rệt với khoảng 75% lượng đơn, nhờ những cải tiến đáng chú ý về bảo mật, đặc biệt là tính năng chống nhìn trộm chủ động, yếu tố được người dùng đánh giá cao trong bối cảnh gia tăng nhu cầu bảo vệ quyền riêng tư.

Về lựa chọn màu sắc, phiên bản màu tím đang dẫn đầu với khoảng 50% đơn đặt hàng, cho thấy xu hướng ưa chuộng thiết kế nổi bật và cá tính vẫn tiếp tục được duy trì trong cộng đồng người dùng.

Ngoài ra, khi đặt mua Galaxy S26 series tại Minh Tuấn Mobile, khách hàng sẽ được nhận gói ưu đãi hấp dẫn với tổng trị giá lên đến 9 triệu đồng. Cụ thể, người mua được tặng phiếu mua hàng đến 6 triệu đồng, quà tặng riêng từ hệ thống trị giá đến 3 triệu đồng, hỗ trợ trả góp 0%...

Tại Di Động Việt đã có khoảng trên 600 khách hàng đặt trước S26 series. Phiên bản được quan tâm nhất vẫn là Galaxy S26 Ultra - chiếm 65% lượng cọc (bản 256BG chiếm 45% và 512GB chiếm 50%). So với dòng sản phẩm tiền nhiệm S25 series trong cùng kỳ, số lượng đặt hàng S26 series đang tăng khoảng 20%.

Bên cạnh các cân nhắc về giá bán, các ưu đãi độc quyền của hệ thống bán lẻ để quyết định cọc và nhận hàng sớm thì lượng khách hàng tham khảo “thu cũ - đổi mới” từ các dòng Galaxy S đời cũ cũng ghi nhận tăng tại hệ thống này.

Tại CellphoneS đã ghi nhận hơn 3.000 đơn đặt trước Galaxy S26 series trong giai đoạn mở bán sớm. Con số này tăng trưởng hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Đáng chú ý, Galaxy S26 cũng đang hưởng lợi trong bối cảnh nhiều thương hiệu gặp tình trạng thiếu nguồn cung do giá chip và RAM tăng cao.

Cũng theo ghi nhận tại hệ thống này, gần 90% khách hàng lựa chọn Galaxy S26 Ultra (phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm). Trong đó, bản dung lượng 512GB chiếm tới 60% tổng số đơn hàng của phiên bản Ultra; màu tím Cobalt chiếm ưu thế khi chiếm 30% tổng đơn hàng.

Ông Phan Trần Thành, Giám đốc Ngành hàng Điện thoại, hệ thống FPT Shop cho biết, lượng khách đặt Galaxy S26 series tại hệ thống này khá khả quan dù giá bán của thế hệ mới cao hơn các dòng cũ. Trong đó, phiên bản Ultra vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, đặc biệt là màu tím. So với các dòng cũ của Samsung, sức mua nhìn chung duy trì ổn định, đặc biệt ở phân khúc cao cấp.