Nếu bạn đang phân vân không biết có nên chọn Galaxy S26 tiêu chuẩn hay Galaxy S26 Plus thay vì bản Galaxy S26 Ultra, thì có lẽ bạn đã rơi đúng vào chiến lược mà Samsung vạch ra ngay từ đầu.

Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Từ trước đến nay, phiên bản cao cấp nhất trong dòng Galaxy S luôn chiếm tỷ trọng doanh số lớn hơn các bản còn lại. Tuy nhiên, năm nay mọi thứ còn rõ ràng hơn: S26 Ultra không chỉ tốt hơn một chút, mà thực sự tạo ra khoảng cách đáng kể. Và rất có thể, đó là chủ ý của nhà sản xuất.

Privacy Display: tính năng “đắt giá” chỉ có trên Ultra

Bên cạnh các nâng cấp về AI, tính năng gây chú ý nhất trên S26 Ultra chính là Privacy Display – màn hình chống nhìn trộm. Công nghệ này ngăn người khác nhìn thấy nội dung hiển thị trên màn hình khi quan sát từ góc nghiêng, một vấn đề quen thuộc với những ai thường xuyên sử dụng điện thoại ở nơi công cộng.

Điểm quan trọng là Privacy Display chỉ xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra. Đây là giải pháp phần cứng, không phải tính năng phần mềm, nên sẽ không thể được “cập nhật bổ sung” cho S26 hay S26+ trong tương lai.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến bảo mật dữ liệu cá nhân, Privacy Display được xem là một trong những tính năng thực tế và hữu ích nhất xuất hiện trên smartphone trong nhiều năm trở lại đây.

Nó giúp màn hình điện thoại của bạn trông mờ hoặc tối đi khi nhìn từ bên cạnh, qua đó bảo vệ các thông tin nhạy cảm như email công việc, tin nhắn riêng tư hay dữ liệu tài chính.

Theo nhiều nguồn tin, các hãng lớn như Apple cũng đang gấp rút nghiên cứu giải pháp tương tự. Điều này cho thấy Samsung đã đi trước một bước trong cuộc đua bảo mật hiển thị.

Công nghệ Màn hình bảo mật (Privacy Display) chỉ có trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển, làm việc ở quán cà phê, sân bay hoặc trên tàu xe và không muốn người khác “liếc trộm” màn hình, thì Galaxy S26 Ultra gần như là lựa chọn duy nhất ở thời điểm hiện tại, trừ khi bạn chấp nhận sử dụng miếng dán chống nhìn trộm của bên thứ ba, vốn thường làm giảm chất lượng hiển thị.

Chiến lược giá: Thu hẹp khoảng cách để đẩy người dùng lên Ultra

Về giá bán, Galaxy S26 Ultra giữ nguyên mức 1.299 USD, tương đương thế hệ trước. Trong khi đó, Galaxy S26 và S26+ lần lượt khởi điểm ở mức 899 USD và 1.099 USD, tăng thêm 100 USD so với năm ngoái.

Điều đáng nói là mức tăng này không đi kèm những nâng cấp đủ lớn để thuyết phục người dùng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí bộ nhớ tăng cao trên thị trường linh kiện toàn cầu.

Nói cách khác, Samsung đang chuyển phần chi phí tăng thêm đó sang người tiêu dùng, thay vì cải thiện đáng kể giá trị sản phẩm.

Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch phụ trách Dữ liệu và Phân tích của IDC khu vực EMEA, nhận định rằng đây có thể là chiến lược có chủ đích.

Khi chênh lệch giá giữa bản Ultra và các bản tiêu chuẩn được thu hẹp, người dùng sẽ dễ dàng “nhích thêm một chút” để lên thẳng bản cao cấp nhất.

Về mặt tâm lý tiêu dùng, khi khoảng cách giữa 1.099 USD và 1.299 USD không còn quá lớn, việc chọn bản Ultra với nhiều tính năng độc quyền trở nên hợp lý hơn nhiều so với việc trả gần 1.100 USD cho một mẫu máy kém nổi bật hơn.

Tính “đầu tư dài hạn” và khả năng chống lỗi thời

Trong bối cảnh thị trường bộ nhớ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Samsung có thể sẽ khó duy trì mức giá 1.299 USD cho thế hệ Galaxy S27 Ultra vào năm sau. Điều đó khiến S26 Ultra ở thời điểm hiện tại trở thành một khoản đầu tư tương đối “an toàn”.

Với cấu hình hàng đầu, hệ thống bốn camera, hỗ trợ bút S Pen và cam kết cập nhật phần mềm trong 7 năm, Galaxy S26 Ultra có khả năng duy trì giá trị sử dụng trong thời gian dài.

Không nhiều flagship tương lai có thể đồng thời sở hữu bút cảm ứng và hệ thống camera đa dụng như vậy.

Ngược lại, Galaxy S26 và S26+ dù vẫn là những thiết bị tốt, nhưng ở mức giá mới cao hơn, chúng trở nên khó đề xuất hơn. Khi phải bỏ ra gần 900 USD hoặc hơn 1.000 USD, người dùng có xu hướng kỳ vọng nhiều hơn và chính bản Ultra mới là mẫu máy đáp ứng trọn vẹn những kỳ vọng đó.

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 Ultra không chỉ là phiên bản cao cấp nhất, mà gần như là lựa chọn hợp lý duy nhất trong dòng S26 năm nay.

Từ tính năng Privacy Display độc quyền, chiến lược giá thông minh cho đến giá trị sử dụng lâu dài, mọi yếu tố đều đang nghiêng về phía bản Ultra.

Nếu Samsung thực sự muốn đẩy người dùng lên phân khúc cao hơn thì họ đã thành công. Và với những gì Galaxy S26 Ultra mang lại, quyết định đó có lẽ không hề sai lầm.

(Theo PhoneArena, Macworld)