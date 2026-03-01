1. Gemini tự động hoàn thành tác vụ đa bước

Google đã nâng cấp Gemini vượt khỏi giai đoạn chatbot (trợ lý trò chuyện), cho phép AI trực tiếp điều khiển các ứng dụng. Bản cập nhật có tên mã "Bonobo" giúp Gemini xử lý các tác vụ đa bước vốn đòi hỏi việc chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Phiên bản Gemini tự chủ này sẽ chỉ có mặt trên dòng Samsung Galaxy S26 và Google Pixel 10.

Người dùng chỉ cần nhấn giữ nút nguồn và ra lệnh, ví dụ: "Đặt cho tôi chuyến Uber rẻ nhất về nhà", Gemini sẽ xử lý phần còn lại. Trợ lý này mở một cửa sổ ảo bảo mật, so sánh các tùy chọn và chuẩn bị bước thanh toán, sau đó thông báo chờ người dùng xác nhận "OK" cuối cùng. Ở giai đoạn ra mắt, bản thử nghiệm tại Mỹ và Hàn Quốc tập trung vào ba tác vụ: đặt lại món ăn quen thuộc trên DoorDash hoặc Uber Eats, đặt xe và tạo giỏ hàng tạp hóa từ công thức nấu ăn qua các đối tác như Kroger, Walmart.

2. Bản cập nhật lớn cho Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search)

Tính năng Circle to Search được nâng cấp trên Galaxy S26. Ảnh: Google

Tính năng Khoanh vùng tìm kiếm được nâng cấp thành trải nghiệm "Chế độ AI" (AI Mode) toàn diện, có khả năng phân tích toàn bộ khung cảnh. Người dùng có thể khoanh tròn trang phục của một người có sức ảnh hưởng để tìm kiếm mọi món đồ, sau đó sử dụng phòng thử đồ ảo để xem hình ảnh mô phỏng. Trí tuệ nhân tạo cũng có thể tạo ra bản tóm tắt tổng quan về một hệ sinh thái khi người dùng khoanh tròn một cụm thực vật hoặc động vật trong ảnh.

3. Chỉnh sửa ảnh và Gợi ý thông minh (Now Nudge)

Samsung đã cải tiến bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tích hợp AI trên camera trước của S26, mang lại tông màu da tự nhiên và chi tiết sắc nét hơn trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Bộ công cụ Hỗ trợ ảnh cho phép chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên, từ việc chuyển ảnh ban ngày thành ban đêm, khôi phục chi tiết bị thiếu, xóa vết bẩn đến thay đổi trang phục.

Tính năng Gợi ý thông minh (Now Nudge) cung cấp các đề xuất liên quan để xử lý công việc và hạn chế sao nhãng. Ví dụ, khi có người hỏi xin ảnh từ một chuyến đi, Galaxy S26 sẽ tự động trích xuất các bức ảnh phù hợp nhất từ Thư viện mà không cần người dùng tự tìm kiếm.

4. Tóm tắt thông tin (Now Brief)

Tóm tắt thông tin (Now Brief) hoạt động như một trợ lý chủ động, đưa ra các lời nhắc kịp thời dựa trên ngữ cảnh hàng ngày. Hệ thống sẽ làm nổi bật các sự kiện quan trọng như lịch đặt chỗ, cập nhật chuyến đi và thay đổi lịch trình mà không đợi người dùng mở ứng dụng kiểm tra.

5. Trợ lý giọng nói Bixby

Bixby được nâng cấp thành một tác nhân thiết bị có khả năng đàm thoại trực quan và hiểu ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng điều hướng và cài đặt máy dễ dàng. S26 cũng hỗ trợ các AI khác như Gemini và Perplexity, kích hoạt bằng một nút bấm hoặc lệnh giọng nói.

6. Kiểm soát và quyền riêng tư

Để giải quyết lo ngại về quyền riêng tư khi AI tự động thao tác trên màn hình, Google đã thiết lập nhiều rào cản bảo vệ. Người dùng có thể can thiệp bất cứ lúc nào và Gemini sẽ không bao giờ tự động bấm "Thanh toán" hoặc "Xác nhận" nếu không có thao tác thủ công cuối cùng. Hệ thống có thể thu thập ảnh chụp màn hình để con người đánh giá nhằm cải thiện độ chính xác, nhưng người dùng có thể chọn không tham gia trong phần cài đặt.

7. Sàng lọc cuộc gọi (Call screening)

Tính năng Sàng lọc cuộc gọi (Call Screening) tích hợp AI chủ động nhận diện các số máy lạ và tóm tắt mục đích cuộc gọi. Cạnh đó, Cảnh báo quyền riêng tư (Privacy Alerts) sử dụng công nghệ học máy để theo dõi các ứng dụng có đặc quyền quản trị thiết bị trong thời gian thực. Hệ thống sẽ cảnh báo khi các ứng dụng này cố truy cập dữ liệu nhạy cảm (vị trí chính xác, danh bạ, nhật ký cuộc gọi) mà không có lý do rõ ràng.