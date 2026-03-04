Những ngày qua, cộng đồng công nghệ xôn xao trước phản ánh về chất lượng hiển thị của mẫu flagship mới nhất từ Samsung. Theo nhiều leaker và chuyên gia rò rỉ thông tin, hãng cần sớm khắc phục một vấn đề liên quan đến màn hình của Galaxy S26 Ultra, nếu không muốn ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng ở phân khúc cao cấp.

Mẫu Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt. Ảnh: PhoneArena

Văn bản kém sắc nét hơn thế hệ trước?

Một số người đã có cơ hội trải nghiệm sớm Samsung Galaxy S26 Ultra cho biết độ sắc nét của văn bản trên màn hình máy không ấn tượng như kỳ vọng. Leaker nổi tiếng Ice Universe nhận định đây không phải là vấn đề nhỏ. Trên mạng xã hội, ông cho rằng chữ hiển thị trên S26 Ultra thiếu độ trong và sắc sảo nếu so với Galaxy S25 Ultra.

Nhận định này cũng được tipster Tarun Vats đồng tình. Ông chia sẻ rằng sau một thời gian sử dụng S26 Ultra ở độ phân giải 2K (với chế độ Privacy Mode tắt), mắt ông cảm thấy mỏi và khó chịu. Vats đăng kèm hình ảnh so sánh cùng một đoạn văn bản trên hai thiết bị, đồng thời nhấn mạnh Samsung cần xử lý vấn đề càng sớm càng tốt.

Chữ hiển thị trên S26 Ultra thiếu độ trong và sắc sảo nếu so với Galaxy S25 Ultra. Ảnh chụp màn hình chia sẻ của Tarun Vats trên X.

Phản hồi từ cộng đồng người dùng khá đa chiều. Một tài khoản Reddit cho rằng nguyên nhân có thể đến từ việc người dùng đẩy độ sáng màn hình lên mức tối đa, gây mỏi mắt. Ý kiến khác lại cho rằng sự khác biệt trong góc chụp ảnh so sánh có thể làm sai lệch cảm nhận thực tế. Tuy nhiên, tranh luận chưa dừng lại ở đó.

Ice Universe tiếp tục đưa ra phân tích sâu hơn: màn hình S26 Ultra sử dụng hai loại điểm ảnh với cơ chế phát sáng khác nhau. Đây được cho là yếu tố cốt lõi dẫn tới hiện tượng hiển thị gây tranh cãi.

Hai loại điểm ảnh và tác động đến chất lượng hiển thị

Theo tiết lộ, một loại điểm ảnh phát sáng theo góc rộng, trong khi loại còn lại phát sáng theo hướng thẳng trực diện. Cơ chế này phục vụ cho tính năng Privacy Display, điểm nhấn mới được Samsung quảng bá rầm rộ trên S26 Ultra năm nay.

Khi bật Privacy Display, các điểm ảnh góc rộng sẽ bị vô hiệu hóa, chỉ còn lại các điểm ảnh phát sáng thẳng hoạt động. Nhờ đó, người nhìn trực diện vẫn thấy rõ nội dung, còn những ai nhìn chéo từ hai bên sẽ chỉ thấy màn hình tối đen. Đây là giải pháp bảo mật hữu ích trong môi trường công cộng.

Tuy nhiên, ngay cả khi tắt Privacy Display, độ sáng của các điểm ảnh định hướng vẫn phụ thuộc vào góc nhìn. Dù nhìn trực diện, phần văn bản ở phía trên hoặc dưới màn hình vẫn tồn tại một góc lệch nhẹ. Khi người dùng thay đổi vị trí mắt hoặc nghiêng máy, góc lệch tăng lên và độ sáng điểm ảnh có thể suy giảm, khiến chữ trông kém sắc nét hơn.

Tính năng bảo mật xuất sắc nhưng phải đánh đổi?

Rõ ràng, Privacy Display là một bước tiến về bảo mật. Trong bối cảnh quyền riêng tư ngày càng được coi trọng, việc tích hợp sẵn lớp bảo vệ này trên flagship là hướng đi hợp lý. Giới phân tích dự đoán các hãng Android khác có thể sớm triển khai tính năng tương tự trong năm tới. Thậm chí, không loại trừ khả năng Apple sẽ giới thiệu một phiên bản với tên gọi riêng trên iPhone trong vài năm tới.

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu tính năng này ảnh hưởng đến độ sắc nét văn bản và gây mỏi mắt, người dùng cao cấp có sẵn sàng chấp nhận sự đánh đổi? Với một thiết bị đắt tiền, chất lượng hiển thị luôn là yếu tố then chốt.

Ngoài các máy gửi cho reviewer, nhiều khách hàng đã được trải nghiệm S26 Ultra tại cửa hàng nhà mạng, Samsung Experience Store và hệ thống bán lẻ lớn. Thậm chí, một số người dùng may mắn đã nhận máy sớm, như trường hợp một tài khoản Reddit khoe phiên bản Cobalt Violet.

Hiện tại, chương trình đặt trước Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra vẫn kéo dài đến ngày 10/3. Trong thời gian còn lại, phản hồi thực tế từ người dùng sẽ đóng vai trò quan trọng, buộc Samsung phải sớm đưa ra lời giải thích hoặc bản cập nhật nếu vấn đề màn hình thực sự tồn tại trên diện rộng.

(Theo PhoneArena, Android Headlines)