Số liệu công bố sáng 6/2 từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Tính đến ngày 29/1, giá vàng thế giới bình quân ở mức hơn 4.733 USD/ounce, tăng 8,65% so với tháng cuối năm 2025.

Theo Cục Thống kê, nguyên nhân tăng giá vàng thế giới chủ yếu do dòng vốn đầu tư vào vàng gia tăng, cùng với hoạt động mua ròng liên tục của các ngân hàng Trung ương.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ cùng với nhu cầu nắm giữ các tài sản thực của nhà đầu tư tăng lên trước những căng thẳng địa chính trị và bất ổn toàn cầu, qua đó tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng làm giá vàng tăng mạnh.

Cơ quan thống kê cũng cho biết, giá vàng trong nước bám sát xu hướng thế giới, đồng thời nhu cầu tích trữ và đầu tư tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư thay thế chưa ổn định, giúp mặt bằng giá vàng duy trì ở mức cao.

Chỉ số giá vàng trong nước tháng 1/2026 tăng 5,02% so với tháng 12/2025 và tăng 77,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, Cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 29/1, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 98,1 điểm, giảm 0,21% so với tháng 12/2025. Nguyên nhân chủ yếu do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ điều chỉnh theo hướng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng USD.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng hạ nhiệt, dòng vốn đầu tư dịch chuyển sang các thị trường và đồng tiền khác, trong khi một số đồng tiền chủ chốt như Euro và Yên Nhật phục hồi tương đối.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 1/2026 giảm 0,29% so với tháng cuối năm 2025 và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

CPI tháng đầu tiên năm 2026 tăng nhẹ

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2026 tăng nhẹ 0,05% so với tháng cuối năm ngoái chủ yếu do giá thịt lợn tăng trước nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng cao. Cùng với đó, giá ăn uống ngoài gia đình, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do nhu cầu sơn sửa nhà cửa đón năm mới của người dân tăng.

Trong mức tăng 0,05% của CPI tháng đầu tiên của năm 2026 có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong đó, 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,70%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,58%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,41%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,20%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,19%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,07%; nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,05%.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 1 tăng 2,53%.

Lạm phát cơ bản tháng 1/2026 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,53% của CPI bình quân chung.

Nguyên nhân chủ yếu theo cơ quan thống kê do giá lương thực, năng lượng là yếu tố góp phần làm giảm CPI chung nhưng đã được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.