Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Thị Mỹ Nhon (SN 1980, kế toán CTCP công nghiệp gốm sứ Taicera) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Nhon. Ảnh: T.H

Theo điều tra ban đầu, từ việc tin vào những lời mời gọi đầu tư trên mạng xã hội với mức lợi nhuận “khủng” từ 10-40 lần, Nhon đã bỏ ra 400 triệu đồng với kỳ vọng thu về 16 tỷ đồng. Khi rơi vào bẫy lừa đảo, Nhon liên tục bị các đối tượng yêu cầu nộp thêm tiền để “rút vốn và lợi nhuận”.

Lúc này, Nhon rơi vào thế bế tắc về tài chính và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty nơi mình làm việc.

Lợi dụng vị trí kế toán tài vụ, trực tiếp quản lý dòng tiền và thực hiện giao dịch ngân hàng. Trong hai ngày 10 và 11/11/2025, Nhon đã làm giả 22 lệnh ủy nhiệm chi bằng thủ đoạn scan chữ ký của Chủ tịch HĐQT để chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang các tài khoản khác. Tổng số tiền bị chuyển hơn 10,28 tỷ đồng.

Qua xác minh, công ty không phát sinh bất kỳ hoạt động mua bán hay hợp tác nào với các cá nhân, tổ chức nhận tiền. Nhon khai nhận đã sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho mục đích cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội “tham ô tài sản” như việc lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản được giao quản lý, làm giả chứng từ kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho doanh nghiệp.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.