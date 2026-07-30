Ngày 30/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 6 tỉnh An Giang đề nghị truy tố bị can Danh Bá (SN 1994, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Cơ quan công an tống đạt các quyết định cho bị can Danh Bá. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Danh Bá và bé gái P.T. (SN 2012) có quan hệ họ hàng. Sau khi cha mẹ ly hôn, bé P.T. về sống cùng ông bà ngoại và thường ngủ một mình.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ tháng 6/2026 đến khi bị phát hiện, lợi dụng sự tin tưởng của gia đình cũng như mối quan hệ thân thích, Danh Bá nhiều lần lén lút quan hệ tình dục với bé gái.

Sự việc sau đó bị gia đình phát hiện và trình báo Công an xã U Minh Thượng. Làm việc với cơ quan điều tra, Danh Bá đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.