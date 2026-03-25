Ngày 25/3, lãnh đạo Công an phường Khương Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí (SN 2001), Nguyễn Thị Hoàn (SN 1996, cùng trú Phú Thọ), Nguyễn Dương Luân (SN 1991, trú Thanh Hóa), Phạm Thành Trung (SN 1996, trú Hà Nội) cùng các đối tượng Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Đức Thọ về hành vi “lừa dối khách hàng”.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an khởi tố. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera”, trực tiếp tổ chức các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật, điều trị nam khoa.

Tuy nhiên, cơ sở này không có giấy phép khám, chữa bệnh, không đủ điều kiện hoạt động như một phòng khám; đồng thời không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đáng chú ý, kỹ thuật tiêm filler vào dương vật cũng không nằm trong danh mục được Bộ Y tế cho phép.

Để vận hành, Trí cùng Nguyễn Thị Hoàn chỉ đạo nhóm truyền thông do Nguyễn Dương Luân phụ trách và nhóm kỹ thuật viên do Phạm Thành Trung phụ trách thực hiện hành vi gian dối, như quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn; thổi phồng hiệu quả dịch vụ.

Các đối tượng còn chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn và trực tiếp thực hiện dịch vụ tiêm tăng kích thước, dù chưa được đào tạo hoặc không có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế.

Không dừng lại, nhóm này còn cung cấp thông tin sai lệch về thuốc và vật tư sử dụng. Theo chỉ đạo của Trí và Hoàn, nhân viên thực tế chỉ tiêm nước muối sinh lý hoặc filler Aline Vip – sản phẩm trôi nổi, không được phép lưu hành tại Việt Nam – vào dương vật khách hàng để thu lợi.

Những thông tin gian dối khiến khách hàng lầm tưởng về chất lượng dịch vụ, tin rằng được sử dụng sản phẩm, công nghệ đúng như quảng cáo. Tuy nhiên, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, hiệu quả chỉ mang tính tạm thời và không đúng cam kết.

Nhiều người đã chi tiền nhiều lần để mua các gói dịch vụ tại cơ sở Vera nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

Cơ quan điều tra xác định, Trí, Hoàn và Trung đã chỉ đạo 3 kỹ thuật viên gồm Hoàng Thị Thanh Huyền, Phạm Thị An, Nguyễn Đức Thọ giả danh bác sĩ để trực tiếp tư vấn, tiêm chất làm đầy Aline Vip cùng nước cất cho khách hàng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này thu lợi bất chính hơn 676 triệu đồng từ các hoạt động trên.