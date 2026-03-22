Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Phú Đây (SN 1973) và Lê Văn Ngọc (SN 1973, cùng trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2026 đến nay, Dương Phú Đây đã nhiều lần lợi dụng thời điểm đêm khuya, khu vực vắng người để tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.T.Q. (SN 2013).

Các hành vi được xác định xảy ra tại nhiều địa điểm khác nhau như hẻm dân cư, sân bóng... Đối tượng sử dụng thủ đoạn cho tiền nạn nhân nhằm dụ dỗ, che giấu hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Đây và Ngọc bị bắt giữ. Ảnh: N.X

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng xác định Lê Văn Ngọc là hàng xóm, đã lợi dụng việc cháu Q. thường xuyên ở nhà một mình để nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô.

Các hành vi chủ yếu diễn ra tại nhà riêng của bị hại, với thủ đoạn tương tự là cho tiền nhằm tạo sự lệ thuộc, tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.