Ngày 21/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Công an phường Long Châu vừa bắt giữ Phan Thanh Tình (33 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, khoảng 2h20 ngày 19/8, trong quá trình tuần tra, quản lý địa bàn, tổ công tác Công an phường Long Châu phát hiện và bắt quả tang Tình đang trộm cắp tài sản tại tiệm vàng K.X., ở khu vực chợ Trường An, phường Long Châu.

Qua xác minh ban đầu, số tài sản bị trộm là khoảng 80 lượng vàng 18K, trị giá ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Đối tượng Phan Thanh Tình. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an phường bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu giữ các tài sản liên quan, đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định.