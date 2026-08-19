Ngày 19/8, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 6 bị can trong đường dây làm, mua bán, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên tỉnh.

Sáu đối tượng bị công an khởi tố gồm: Nguyễn Hồng Ngọc Thảo (22 tuổi, trú tại khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ); Trần Quốc Khải (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Bùi Văn Cường (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Quốc Thanh (28 tuổi, ngụ xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Trần Quốc Định (25 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Đức Cường (19 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

6 đối tượng Thanh, Cường, Khải, Định, Thảo và Nguyễn Đức Cường. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đáng chú ý, lời khai của các đối tượng hé lộ cách thức đường dây vận hành trên mạng xã hội: 1 triệu đồng tiền thật có thể đổi lấy 4-6 triệu đồng tiền giả.

Theo lời khai của Bùi Văn Cường, do thiếu nợ và không có tiền chữa bệnh cho người thân nên đối tượng nảy sinh ý định mua bán tiền giả.

Cường thấy một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung ai có nhu cầu mua tiền giả thì liên hệ, để lại Zalo nên đã cung cấp thông tin. Sau đó, một người liên hệ hỏi Cường muốn mua bao nhiêu tiền giả.

Ban đầu, Cường nói có thể mua 3 triệu đồng, nhưng người bán yêu cầu đơn hàng tối thiểu 10 triệu đồng. Cường cho biết không đủ tiền nên “xin” mua trước 3 triệu đồng để xem hàng rồi mới tính tiếp.

Sau khi nhận tiền giả, Cường giao lại cho một người khác. Khoảng 2-3 ngày sau, thấy nhiều người nhắn tin hỏi mua, Cường tiếp tục lấy tiền giả về bán lại. Cường khai đã bỏ ra khoảng 7 triệu đồng tiền thật để nhận 42 triệu đồng tiền giả.

Thủ đoạn của nhóm này cho thấy các đối tượng chủ yếu tìm đến nhau qua mạng xã hội. Sau khi giao dịch, các tài khoản được xóa nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo lời khai của các đối tượng, tiền giả chủ yếu được đưa vào tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ, nhất là khu vực nông thôn.

Huỳnh Quốc Thanh - đối tượng cầm đầu bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng tang vật là các công cụ, thiết bị dùng để làm tiền giả. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Huỳnh Quốc Thanh - người được xác định cầm đầu hành vi làm tiền giả. Thanh khai làm tiền giả tại nhà riêng ở tỉnh Tây Ninh. Sau khi có tiền giả thành phẩm, Thanh đưa lên mạng xã hội tìm người mua.

Khám xét nơi ở của Thanh, công an thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả, 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng nghi giả cùng máy in màu đa năng, laptop, mực in và nhiều công cụ liên quan.

Thanh khai việc làm tiền giả bắt đầu từ tháng 2/2026. Số tiền giả sau đó được bán cho nhiều người ở Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Nguyễn Trần Quốc Định khai mình là người cùng Thanh làm tiền giả. Sau khi tiêu thụ, số tiền thật thu được sẽ trừ chi phí sản xuất, phần còn lại hai người chia nhau.

Thanh cũng khai cách thức hoạt động khá đơn giản: hai người làm tiền giả, đăng lên mạng để tìm người mua rồi chia lợi nhuận.

Một cán bộ công an cho biết, khi bị phát hiện, đối tượng sử dụng tiền giả đổi lại tiền thật cho người bán rồi nhanh chóng rời khỏi. Nếu bị bắt giữ, các đối tượng thường quanh co, cho rằng không biết đó là tiền giả và nói được người khác đưa cho để tiêu thụ.

Kết quả giám định xác định 623 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng, tổng trị giá theo mệnh giá hơn 283 triệu đồng, thu giữ từ các đối tượng đều là tiền giả.

Từ một tờ tiền giả, lần ra cả đường dây

Vụ việc bắt đầu khoảng 9h ngày 6/8, khi Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) tiếp nhận tin báo từ nhân viên một quán nước trên đường Phạm Sơn Khai về việc một khách hàng dùng tờ 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng, sau đó nhận lại 454.000 đồng.

Đến khoảng 18h cùng ngày, công an xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo là người sử dụng tờ tiền giả nói trên.

Từ đối tượng đầu tiên - Nguyễn Hồng Ngọc Thảo bị phát hiện, cơ quan chức năng đã lần ra toàn bộ các đối tượng có liên quan. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua đấu tranh, Thảo khai nhận do cần tiền tiêu xài và muốn thu lợi bất chính nên lên Facebook tìm mua tiền giả. Trong hai ngày 4-5/8, Thảo liên hệ với các đối tượng mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật.

Từ số tiền này, Thảo đã sử dụng 3 tờ mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán phí dịch vụ và mua hàng tại Cần Thơ. Số còn lại được mang đi cất giấu tại hai địa điểm.

Khám xét những nơi Thảo khai báo, công an thu giữ thêm 74 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Từ lời khai của Thảo, Công an TP Cần Thơ mở rộng truy xét và lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan tại Đồng Tháp, TPHCM và Tây Ninh.

Công an phường Tân An, Phòng An ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế cùng các tập thể, cá nhân được lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao thưởng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Đáng chú ý, từ khi tiếp nhận tin báo đến lúc lần ra đối tượng cầm đầu, nơi sản xuất tiền giả và các mắt xích trong đường dây tại nhiều tỉnh, thành chỉ diễn ra trong hơn 2 ngày. Quá trình truy xét nhanh, liên tục đã không cho các đối tượng có thời gian đối phó, tẩu tán tang vật và tiếp tục đưa tiền giả ra lưu hành.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch bằng tiền mặt. Khi phát hiện tiền có dấu hiệu bất thường hoặc nghi là tiền giả, cần nhanh chóng thông báo, cung cấp thông tin cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

