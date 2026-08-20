Ngày 20/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phương (60 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 8h15 ngày 11/6, bà Đ.N.P. (71 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe đạp điện di chuyển vào khu vực vòng xoay Trung Lương (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) theo hướng từ Mỹ Tho đi Mỹ Thuận.

Tại đây, xe đạp điện của bà P. xảy ra va chạm mạnh với xe máy do một người đàn ông điều khiển chưa rõ biển kiểm soát đang đi vào vòng xoay.

Sau va chạm, nạn nhân ngã gục xuống đường. Tuy nhiên, tài xế xe máy không dừng lại mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Bà P. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhưng do chấn thương sọ não, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy vết, xác minh nhân thân người điều khiển xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Phạm Văn Phương là nghi phạm gây ra tai nạn nên đã phối hợp cùng Công an phường Phú Khương (tỉnh Vĩnh Long) mời người đàn ông này về làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Phương thừa nhận là người gây ra tai nạn giao thông cho bà P. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Phương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát.