Ngày 8/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Dương Bá Toàn (SN 1984, trú phường Sơn Trà, Đà Nẵng) – tài xế taxi công nghệ, về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 7/7, Toàn lái ôtô trên đường 30/4, hướng từ đường Núi Thành về Nguyễn Hữu Thọ (phường Hải Châu). Tại đây, xe của nam tài xế bất ngờ tông vào 2 ô tô của người dân đang đỗ.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Toàn. Ảnh: CACC

Vụ tai nạn khiến 3 ô tô hư hỏng nặng, tổng thiệt hại hơn 415 triệu đồng.

Đáng chú ý, kết quả test nhanh cho thấy Dương Bá Toàn dương tính với 3 loại ma túy tổng hợp tại thời điểm gây tai nạn.

Cơ quan công an nhận định, đây là lời cảnh tỉnh đối với giới tài xế, đặc biệt là tài xế taxi công nghệ, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tương tự.