Đỗ Thành Tín, chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Tín (SN 1984) và vợ là Dương Thị Phượng (SN 1986, cùng trú thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trong đó, ông Tín, chủ kênh “Già làng Tây Nguyên”, bị bắt tạm giam. Bà Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vợ chồng Đỗ Thành Tín và Dương Thị Phượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Theo cơ quan công an, cuối tháng 8/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện tại cửa hàng Già làng Tây Nguyên (số 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), do bà Phượng làm chủ hộ kinh doanh, có các sản phẩm rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong được dán tem, nhãn mang tên “Ngọc Linh”.

Đây là chỉ dẫn địa lý đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký từ năm 2016 cho sản phẩm sâm Ngọc Linh.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, chủ kênh "Già làng Tây Nguyên". Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, vợ chồng ông Tín vẫn mua các củ sâm không có tem truy xuất nguồn gốc, sau đó tự dán tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”.

Các sản phẩm này được trưng bày tại cửa hàng Già làng Tây Nguyên để quảng cáo, bán kiếm lời.

Cửa hàng Già làng Tây Nguyên trên đường Phan Đình Phùng, phường Kon Tum. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Ngoài ra, ông Tín còn sử dụng các kênh YouTube, Facebook có nhiều người theo dõi để đăng tải video quảng cáo các sản phẩm “Rượu sâm Ngọc Linh” và “Củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong”.

Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.