Tối 7/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra, bắt giữ Nguyễn Minh Công, tức Công “hàu” – quản trị viên trang “Phó Thường Dân”, cùng đồng bọn về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Công hay còn gọi là Công "hàu". Ảnh: CACC

Nguyễn Minh Công (SN 1991, trú thôn 6, xã Phú Cát, Hà Nội), còn được biết đến với biệt danh Công “hàu”, là quản trị viên (admin) của nhóm mạng xã hội mang tên “Phó Thường Dân”, hoạt động trên các nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.

Nhóm này thường xuyên đăng tải các video clip, hình ảnh, bài viết liên quan đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự, Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã… trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận, với nội dung mang tính xuyên tạc, phiến diện, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Bản thân Công “hàu”, cùng Vương Duy Hiển (SN 1993, trú thôn Đồng Lư, xã Hưng Đạo, Hà Nội) và một số thành viên trong nhóm đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, trực tiếp xuất hiện tại các điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí vào trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước để công khai hoặc bí mật quay phim, chụp ảnh.

Công "hàu" (áo trắng) bị bắt cùng đồng bọn. Ảnh: CACC

Các đối tượng cố tình thu thập thông tin không đầy đủ, cắt ghép, làm sai lệch bản chất sự việc trong quá trình tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức; đặc biệt tập trung khai thác các sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người theo dõi, tạo dư luận tiêu cực.

Thông qua việc này, các đối tượng tạo sức ép, xây dựng mối quan hệ với một số cán bộ chức năng để phục vụ mục đích cá nhân như cho phép buôn bán hàng quán trái phép trên vỉa hè, hướng dẫn cách thức đối phó, né tránh việc xử lý vi phạm, hoặc can thiệp, xin xỏ khi người khác bị lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự phát hiện, xử lý.

Hành vi trên nhằm phô trương thanh thế, gia tăng lượng người theo dõi nhóm, đồng thời gây mất uy tín, làm xấu hình ảnh lực lượng chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng những hình ảnh, video clip đã bị cắt ghép, đăng tải rồi dọa sẽ viết đơn tố cáo, gây sức ép buộc các cán bộ liên quan phải bỏ qua vi phạm hoặc thực hiện theo yêu cầu, ý đồ của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/12/2025, Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Công và Vương Duy Hiển về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.