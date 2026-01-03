Hôm nay (3/1), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thanh Bình (SN 1989, ngụ phường Long Phước) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị hành hung dã man tại một quán cà phê.

Đối tượng Bùi Thanh Bình. Ảnh: CACC

Cư dân mạng cho rằng người đàn ông đã có hành vi ghẹo gái tại một quán cà phê. Khi cô gái phản ứng, người này liền hành hung, chửi bới, dù nhiều người xung quanh can ngăn.

Qua xác minh ban đầu, sự việc được xác định xảy ra trên địa bàn phường Long Trường.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Trường đã triển khai lực lượng, nhanh chóng xác định danh tính và đưa đối tượng Bùi Thanh Bình về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bình thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai, khoảng 14h ngày 1/1, Bình cùng bạn đến một quán cà phê trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường) để uống nước. Tại đây, giữa Bình và chị Đ.T.N.K.C. (SN 2009, ngụ địa phương) xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Trong lúc nóng giận, Bình đã dùng ly thủy tinh uống nước đập mạnh vào đầu chị C. khiến nạn nhân bị thương tích. Clip về vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, nhất là khi nạn nhân còn ở độ tuổi vị thành niên.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu và chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.