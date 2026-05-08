Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang để điều tra các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Võ Trường Hùng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo đó, hai bị can bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Trường Hùng (49 tuổi, ngụ TPHCM) - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang và Trần Xuân Mãi (64 tuổi, ngụ Cần Thơ) - nguyên Trưởng phòng Kế toán.

Bị can Phạm Thị Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) – nguyên chuyên viên hỗ trợ kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ, bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Trần Xuân Mãi nghe công an tống đạt các quyết định. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Bị can Phạm Thị Ngọc Diễm nghe cơ quan chức năng tống đạt các quyết định. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan hoạt động cho vay giữa Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ và Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 35 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can khác gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (51 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều), nguyên Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (50 tuổi, ngụ phường Cái Răng), nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh và Phạm Vũ Huy (40 tuổi), ngụ phường Tân An), nguyên chuyên viên kinh doanh thuộc Phòng Kinh doanh khách hàng của ngân hàng này.

Theo điều tra, Phạm Vũ Huy được phân công trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa bảo đảm thế chấp của Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30, ký ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, việc kiểm tra và thẩm định giá trị hàng hóa của Huy không chặt chẽ, không đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện công ty nâng khống số lượng và giá trị hàng hóa thế chấp, chưa thực hiện đúng trách nhiệm được giao.

Sau đó, Phạm Vũ Huy lập hai tờ trình đề xuất giải ngân, trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt, giải ngân tổng cộng 35,6 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định số tiền giải ngân vượt tỷ lệ tài trợ tối đa 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 35 tỷ đồng.