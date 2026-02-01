Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương (SN 1999, trú thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Lực lượng công an khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, tối 24/1, Công an xã Đak Nhau nhận tin báo của người dân về việc Đỗ Hoàng Phương trong tình trạng say rượu, sau khi dự tiệc đã la hét, quậy phá, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhận tin báo, công an xã cử tổ công tác đến hiện trường xác minh, xử lý và yêu cầu Phương chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tỏ thái độ hung hăng, dùng tay chống trả, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một cán bộ công an bị thương.

Tổ công tác sau đó đã khống chế Phương, đưa về trụ sở Công an xã Đak Nhau. Tại đây, đối tượng tiếp tục la hét, chửi bới, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam Đỗ Hoàng Phương để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.