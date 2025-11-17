Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Lê Trí Tâm Anh (37 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lê Trí Tâm Anh tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 8/11, Tâm Anh tham gia tiệc nhậu cùng vợ chồng anh P.V.H. (33 tuổi), bé A. (7 tuổi, con gái anh H.) và một số người quen.

Lợi dụng lúc mọi người đang chuẩn bị mồi nhậu, Tâm Anh rủ A. đi mua kem. Trên đường đi, đối tượng dụ dỗ, đưa bé gái vào nhà riêng của mình, thực hiện hành vi xâm hại rồi chở nạn nhân về.

Thấy biểu hiện bất thường của con, gia đình anh H. gặng hỏi và được bé kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, anh H. làm đơn tố giác hành vi đồi bại của Tâm Anh đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Trí Tâm Anh đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghiêm trọng hơn, đối tượng này khai nhận thêm từng xâm hại bé A. hồi cuối tháng 10.