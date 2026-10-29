Giám đốc một trung tâm Anh ngữ tại Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép, đưa thông tin sai sự thật để chiêu sinh.

Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, ông Tư thành lập Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức giám đốc.

Mặc dù chỉ được Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh cho thiếu nhi, không được phép giảng dạy chương trình phổ thông hoặc liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài, ông Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5- 16 tuổi.

Học sinh theo học 5 ngày/tuần, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, học phí từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trương Văn Thiên Tư. Ảnh: Anh Khanh

Cơ quan điều tra xác định, quá trình hoạt động, ông Tư đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm, đồng thời đưa ra thông tin sai sự thật để “thổi phồng” về Prinberk Academy nhằm tạo lòng tin với phụ huynh.

Tin tưởng những thông tin này, nhiều phụ huynh đã cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân. Theo cơ quan điều tra, việc này dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, hoặc điều tra viên Lê Kim Thành Công (0938.327.594) để cung cấp thông tin.