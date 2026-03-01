Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (tức Cường “cát”), Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Lực lượng công an cũng đã đồng loạt khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và chỗ ở của các đối tượng có liên quan. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử, vũ khí quân dụng và chất ma túy.

Lực lượng công an khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngoài bị can Hoàng Văn Cường, Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố, bắt giam đối với Lưu Chí Hiếu, Bùi Quang Chung là nhân viên của Công ty TNHH Quan Minh về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng. Bị can Hiếu, Chung là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự.

Qua tài liệu thu thập được ban đầu cho thấy, bị can Hoàng Văn Cường (tên gọi khác là Cường “Cát”) có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp vượt cấp, gây mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Bị can còn thu nạp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự (giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) ở các địa phương về làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

