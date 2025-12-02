Ngày 2/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã khởi tố bổ sung vụ án “Nhận hối lộ”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty H. có trụ sở tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan CSĐT đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Phương (áo trắng ở giữa). Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 23/8/2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H. Việc giám sát hoạt động của đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3 phụ trách.

Cơ quan CSĐT đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa). Ảnh: CACC

Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến kê khai thuế của doanh nghiệp. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã yêu cầu Công ty H. “chi tiền” để được bỏ qua các lỗi vi phạm. Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất số tiền đưa, nhận là 4,3 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong các ngày 28 và 30/9/2024, đại diện Công ty H. đã lần lượt đưa đủ số tiền 4,3 tỷ đồng cho bà Hoa và bà Phương. Tại cơ quan điều tra, bà Hoa khai đã nhận tổng cộng 4,3 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng do bà trực tiếp nhận, còn 2,3 tỷ đồng do bà Phương nhận rồi giao lại.

Cơ quan CSĐT khám xét phòng làm việc của Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp VKSND tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.