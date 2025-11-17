TAND TP Hà Nội vừa ra thông báo thay đổi lịch xét xử vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) sang ngày 15/12. Trước đó, TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vào ngày mai (18/11).

Lý do dời ngày xét xử vì bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985, ở Đắk Lắk) đang điều trị phẫu thuật với chẩn đoán sốc mất máu do tổn thương mạch gan sau mổ cắt túi mật tại bệnh viện, nên không thể có mặt tại phiên tòa. Bị cáo Nguyễn Tiến Vy bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Vụ án này có 28 bị cáo bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Trong đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 bị cáo nguyên là Kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân; 2 bị cáo nguyên là Chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các đương sự...

Ảnh minh họa

Những bị cáo này gồm: Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng); Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng); Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng); Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa).

Nguyễn Ngọc Anh (Luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật); Hoàng Kiến An (Luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự); Nguyễn Đình Bảo (Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Đình Bảo); Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà)…

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng), TAND tỉnh Đắk Lắk cũ, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), TAND huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai cũ, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), VKSND tỉnh Đắk Lắk cũ, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Việc nhận hối lộ là để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Trong đó, ông Phạm Việt Cường bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp nhận hối lộ hoặc thông qua môi giới nhận hối lộ với tổng số tiền 970 triệu đồng để giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Trong số các vụ án trên, có 2 vụ án ông Cường không thực hiện được theo yêu cầu của người đưa hối lộ do người có thẩm quyền chỉ đạo. Bị cáo đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.