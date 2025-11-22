Tháng 12/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an Hà Nội phát hiện Hoàng Lại Nam (SN 1978, ở Hà Nội), người bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Khoa Điều trị bắt buộc, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ra khỏi khu vực điều trị trái quy định.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, có 16 người là tội phạm bị áp dụng biện pháp “bắt buộc chữa bệnh” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã đưa hối lộ cho ông Hà Huy Dũng (Trưởng khoa Điều trị bắt buộc) để được cho ra ngoài khu vực điều trị trái quy định.

Trong số đó, có 6 người bị khởi tố, nhưng khi cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam, họ không có mặt tại khu điều trị bắt buộc, khiến cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã và tách vụ hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử. Ảnh: TT

Hối lộ để được ra ngoài bệnh viện, tiếp tục gây án

Trong số những người đưa hối lộ cho ông Hà Huy Dũng để được ra ngoài khu điều trị trái quy định có bị can Cao Xuân Hùng. Người này sau khi được ra ngoài đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị Công an TP Lạng Sơn (cũ) khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 1/2024. TAND TP Lạng Sơn đã tuyên phạt Hùng 7 năm 6 tháng tù.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, tại thời điểm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 7 và tháng 8/2023, Hùng bị bệnh Rối loạn cảm xúc thực tổn, giai đoạn ổn định. Bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cao Xuân Hùng là người từng nhiều lần vào tù ra tội. Năm 2017, anh ta bị Công an tỉnh Bắc Ninh (cũ) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 2/2018, Hùng được TAND tỉnh Bắc Ninh (cũ) cho áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tháng 1/2025, anh ta bị xử phạt 24 tháng tù.

Theo cáo buộc, Chu Đình Thực (SN 1984, ở Thanh Hóa) sau khi hối lộ trưởng khoa để được ra ngoài đã thực hiện hành vi đánh bạc vào ngày 11/11/2023 và bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố.

Trước đó, vào tháng 9/2009, Thực bị TAND huyện Yên Định (cũ), Thanh Hóa phạt 24 tháng tù treo về tội Đánh bạc. Năm 2010, Thực tiếp tục bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam về tội Đánh bạc (vụ án hiện đang tạm đình chỉ trong giai đoạn truy tố).

Năm 2020, người này tiếp tục bị Công an huyện Yên Định (cũ) khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc (vụ án đang tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra).

Tháng 5/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với Thực về tội Đánh bạc và sau đó chuyển hồ sơ vụ án về Công an huyện Triệu Hóa (cũ) thụ lý. Ngày 9/5/2022, VKSND huyện Triệu Hóa (cũ) áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với Thực về tội Đánh bạc khi anh ta đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh.

Trong số những người hối lộ bác sĩ để được ra ngoài trái quy định, Hoàng Lại Nam thậm chí đã nhiều lần xuất cảnh ra nước ngoài. Chiều ngày 29/11/2024, tại một căn hộ chung cư ở quận Long Biên, cơ quan công an phát hiện Nam có hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an đã trực tiếp đến Khoa Điều trị bắt buộc để điểm danh các bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh”. Kết quả cho thấy, ngày 22/11/2024, toàn bộ bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh” đều không có mặt tại khu vực điều trị bắt buộc.

Các ngày 25/11/2024; 2 và 5/12/2024 và ngày 2, 8/1/2025, có 5 bệnh nhân không có mặt tại khu vực điều trị.

Rõ ràng, việc các bác sĩ nhận tiền hối lộ của những tội phạm đang bị áp dụng biện pháp “điều trị bắt buộc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để được ra ngoài trái quy định, đã gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng.

Đưa vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, HĐXX đã có hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Hà Huy Dũng và Quốc Tiến (nguyên Phó Trưởng khoa) lần lượt nhận mức án 14 năm 6 tháng tù và 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Những người đưa hối lộ trong vụ án này nhận mức án 18-42 tháng tù.