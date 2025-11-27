Sau hai ngày xét xử và nghị án, sáng nay (27/11), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TPHCM) 11 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ.

Cùng hai tội danh này, bị cáo Lê Thế Diện (40 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TPHCM) bị tuyên 18 năm tù; còn Nguyễn Tuấn Anh (43 tuổi, cựu cán bộ thuế) nhận mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, 7 bị cáo khác cũng bị tuyên phạt từ 1–2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo cáo buộc, từ năm 2020 đến tháng 5/2024, bị cáo Phi đã thành lập tổng cộng 168 công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình hoạt động, Phi thuê Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Thủy, Phạm Ngọc Cường, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thị Anh, Phan Tấn Trung và Lê Thế Diện giúp sức với tiền công từ 12–15,5 triệu đồng/tháng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH

Chỉ trong vòng 4 năm, Phi đã bán trái phép 45.515 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế là 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng; thuế GTGT là 548 tỷ đồng. Bị cáo thu lợi bất chính khoảng 110–129 tỷ đồng.

Ngoài hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Phi còn thông qua Lê Thế Diện đưa hối lộ cho Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ quản lý thuế tại nơi các công ty “ma” của Phi đăng ký hoạt động - với tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tuấn Anh đã bỏ qua việc kiểm tra hoạt động thực tế của các doanh nghiệp; không đối chiếu chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra theo tháng, quý; không khóa mã số thuế và còn thông báo cho Phi mỗi khi các công ty “ma” bị hệ thống cảnh báo rủi ro về hóa đơn. Nhờ đó, Phi kịp thời làm thủ tục tạm ngưng hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi giúp Phi đưa hối lộ, Diện được Tuấn Anh chia lại 633 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, ngoài việc giúp Phi thành lập 24 công ty “ma” và đưa hối lộ, Diện còn làm các công việc khác như chuyển đổi địa chỉ giấy phép kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo tài chính… cho các công ty của Phi.