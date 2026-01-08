Ngày 8/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980; trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái. Ảnh: CACC

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.