Tuyên án 6 năm tù với đối tượng tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nướcLê Hoàng Trung bị cáo buộc tham gia tổ chức phản động, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu khống chính quyền, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ngày 8/1, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980; trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội điều tra xử lý, theo quy định.