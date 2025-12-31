Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Văn Nhàn (ngụ phường Bình Minh) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt Lê Văn Nhàn. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo điều tra ban đầu, Nhàn làm nghề bán vé số dạo. Do ham mê trò chơi bắn cá, Nhàn bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà. Thấy hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông ở khóm Thuận Tân A, phường Bình Minh, tốt bụng cho Nhàn về ở nhờ từ ngày 5/7.

Tối 7/7, sau khi đi nhậu về, Nhàn nảy sinh ý định xấu và thực hiện hành vi xâm hại bé gái 14 tuổi - cháu ngoại của người đàn ông nói trên.

Sau đó, nạn nhân cùng gia đình đã đến Công an phường Bình Minh tố giác hành vi của Nhàn. Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Vĩnh Long để thụ lý theo thẩm quyền. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt bị can Nhàn.