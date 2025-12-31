Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Xuân Mai (59 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Vụ án được phát hiện gần một năm trước nhưng đến nay mới khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Xuân Mai. Ảnh: CA

Theo hồ sơ điều tra, ngày 15/1/2025, Công an TP Thủ Đức cũ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũ, UBND phường Tăng Nhơn Phú A cũ kiểm tra khu đất tại thửa số 09, tờ bản đồ số 64 trên địa bàn. Khu đất có diện tích 728m2 này do bà Phan Thị Xuân Mai trực tiếp quản lý và sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ngụ phường Long Trường, TPHCM) đang điều khiển xe ba gác máy chở chất thải đến đổ tại đây.

Hiện trường khu đất mà bà Mai đổ hơn 257 tấn chất thải. Ảnh: CA

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ diện tích khu đất tràn ngập chất thải rắn như: xà bần, ván ép, sắt phế liệu, bao bì, kính thải... Số chất thải này tập kết lộ thiên, không được che chắn hay thu gom theo quy định về bảo vệ môi trường.

Cơ quan điều tra lấy mẫu, trưng cầu giám định chuyên môn số chất thải trên. Kết luận giám định xác định đây là chất thải rắn thông thường có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm.

Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép tại khu đất này lên đến 257.318kg (hơn 257 tấn).

Căn cứ vào khối lượng chất thải vi phạm, Cơ quan CSĐT xác định hành vi của bà Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, bà này bị khởi tố theo Điều 235 Bộ luật Hình sự về hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000kg đến dưới 500.000kg.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.